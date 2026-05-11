Αλέξης Τσίπρας: Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε

Σε κλίμα έντονης πολιτικής κινητικότητας και με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα της Κεντροαριστεράς πραγματοποιείται αυτή την ώρα, στο θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, η εκδήλωση με θέμα την «κυβερνώσα Αριστερά της νέας εποχής». Η πρωτοβουλία πολιτών βόρειας Αθήνας διοργανώνει μια συζήτηση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς από πολλούς ερμηνεύεται ως ένα ακόμη βήμα πριν από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Στην εκδήλωση, εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Τη συζήτηση συντονίζει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης.

Στελέχη και πρόσωπα που παρακολουθούν τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο χαρακτηρίζουν την αποψινή εκδήλωση ως «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως εκτιμούν, σύντομα θα λάβει πιο συγκεκριμένη μορφή. Την Πρωτομαγιά, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε παρουσιάσει το μανιφέστο της «Κυβερνώσας Αριστεράς» με τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής του.

Αλέξης Τσίπρας: Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε

«Είχα δηλώσει ότι θα παραβρεθώ, όχι ότι θα μιλήσω, αλλά θέλω να πω δυο λόγια. Είναι σαν να ρίξαμε έναν σπόρο τον Νοέμβρη με την Ιθάκη στο Παλλάς, όπου είπαμε ότι πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες αυτοοργάνωσης για την ανασύνθεση της Προοδευτικής παράταξης και αυτοί οι σπόροι να καρπίσανε. Τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη ότι δεν είναι δυνατόν με αυτή την κυβέρνηση να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Σήμερα η ανάγκη είναι να υπάρξει μια παράταξη που θα μπορεί να αντικαταστήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη αλλά να τον νικήσουμε. Αυτός ο στόχος απαιτεί όχι μόνο βούληση αλλά και γνώση», κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για το Κράτος Δικαίου και την οικονομία είπε ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης του λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.

«Ήρθε ο κ. Μητσοτάκης προχθές να μας πει ότι τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα πια και πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Δεν ξέρω κανέναν λύκο που να μη θέλει να φυλάξει τα πρόβατα», είπε ακόμη.

«Προσέξτε να δείτε ποσο αντιφατικό είναι αυτοί οι συγκεκριμένοι να μας λένε ότι θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Αυτοί που έβαλαν τους έντιμους δικαστές», τονίσε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Αυτοί που έκαναν τα μύρια όσα και το μόνο που έκαναν είναι να βάζουν υποθέσεις στο αρχείο…», είπε επιπλέον.

«Αναμένουμε τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα»

Λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της επιστημονικής ομάδας του Ινστιτούτου Τσίπρα και συντονιστής του Μανιφέστου, Γιώργος Σιακαντάρης, μιλώντας στο Orange Press Agency, περιέγραψε το κλίμα εγρήγορσης που επικρατεί.

«Νομίζω ότι έχουν τροπολογηθεί οι εξελίξεις. Οι ανάγκες είναι εμφανείς και μετά και την παρουσίαση του μανιφέστου, το οποίο σε γενικές γραμμές είχε μία ευνοϊκή υποδοχή, παρόλες τις κριτικές, οι οποίες είναι καλοδεχούμενες, μερικές εξ αυτών», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «είμαστε τώρα πλέον σε μια φάση που αναμένουμε και τις αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα, αλλά είμαστε και σε μια φάση που αναμένεται και η δική μας συμμετοχή, όλων όσων είναι εδώ πέρα, όλων όσων ενδιαφέρονται, όλων όσων θέλουν να αλλάξει η σημερινή κατάσταση».

Οι παρουσίες στην εκδήλωση

Στο θέατρο Ρεματιάς δίνουν το παρών πρόσωπα από διαφορετικές διαδρομές του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, γεγονός που ενισχύει την πολιτική βαρύτητα της εκδήλωσης.

Μεταξύ άλλων, παρίστανται οι Όλγα Γεροβασίλη, Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Αθηνά Λινού, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Βασιλειάδης, Ελένη Αυλωνίτου, Έφη Χριστοφιλοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Διονύσης Τεμπονέρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Μπουλμπασάκος, Ανδρέας Νεφελούδης και Νίκος Μπίστης.

Η σύνθεση των παρευρισκομένων καταγράφεται ως ένδειξη των διεργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς, την ώρα που οι αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα αναμένονται με αυξανόμενο ενδιαφέρον.