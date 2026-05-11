Γιώργος Μυλωνάκης: Έχει πολύ καλή επικοινωνία με το περιβάλλον μετά από 26 ημέρες στη ΜΕΘ

Μετά από σχεδόν έναν μήνα νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης βγήκε τη Δευτέρα (11.05.2026) από τη ΜΕΘ, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση.

Στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρεται ότι «ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαΐου 2026, εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης». Σύμφωνα με ανάρτηση της συζύγου του, Τίνας Μεσσαροπούλου, ο επόμενος σταθμός της αποκατάστασής του θα είναι εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία.

Η συγκινητική ανάρτηση της Τίνας Μεσσαροπούλου

Λίγο μετά τη γνωστοποίηση της εξόδου του από τη ΜΕΘ, η δημοσιογράφος και σύζυγός του προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν αλλά και την αισιοδοξία για την πορεία της υγείας του.

«Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα, χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή, να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου, σημειώνοντας ότι «πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχθηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά».

Η Τίνα Μεσσαροπούλου ανέφερε πως «ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε· ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα».

«Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωσή του κέντρο αποκατάστασης. Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα», πρόσθεσε.

Άδωνις Γεωργιάδης: «Έχει πολύ γρήγορη βελτίωση»

Θετικά ήταν και τα μηνύματα που μετέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Live News το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026). Ο υπουργός Υγείας, ο οποίος παρακολουθούσε στενά την πορεία της νοσηλείας του υφυπουργού, μίλησε για «πολύ γρήγορη βελτίωση» της κατάστασής του.

«Πώς από μία περίοδο στην αρχή μεγάλου φόβου και στη συνέχεια ανησυχίας, γιατί δεν ξυπνούσε, πώς χαρήκαμε όλοι όταν ξεκίνησε να έχει τις πρώτες του αντιδράσεις», ανέφερε. «Έχει πάει πολύ καλά. Είναι πολύ καλύτερα τώρα. Έχει πολύ γρήγορη βελτίωση και του εύχομαι ταχεία επάνοδο στο 100% υγιής. Έδωσε μεγάλη μάχη και δίνει μεγάλη μάχη ο Γιώργος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στη διαρκή παρουσία της συζύγου του στο πλευρό του. «Η Τίνα ήταν εκεί ασταμάτητα. Δεν νομίζω να έλειψε ούτε λεπτό», σημείωσε.

«Μεγάλη νίκη» μετά τις κρίσιμες ημέρες

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους θεράποντες ιατρούς, ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει πλέον καλή επικοινωνία με το περιβάλλον του, ενώ οι εξετάσεις του κρίνονται ικανοποιητικές. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη σε θέση να μιλήσει λόγω τραχειοστομίας.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Δέσποινα Γεωργιάδου στο Live News, «ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς», καθώς ο υφυπουργός θα χρειαστεί εντατική υποστήριξη και εξειδικευμένη αποκατάσταση.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος χαρακτήρισε την εξέλιξη «μια πραγματικά πολύ σημαντική είδηση», σημειώνοντας ότι «το δημόσιο σύστημα υγείας κατάφερε και τη ζωή να του σώσει και να τον δρομολογήσει προς ένα κέντρο αποκατάστασης».

«Δεν περιμένουμε να δούμε τον Γιώργο Μυλωνάκη να βγαίνει από το νοσοκομείο περπατώντας αύριο ή την άλλη εβδομάδα. Όμως θα είναι και πάλι καλά, θα είναι και πάλι στα πόδια του», ανέφερε.

Γιώργος Μυλωνάκης: Το χρονικό της σοβαρής περιπέτειας υγείας

Η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε το πρωί της 15ης Απριλίου, όταν ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στον «Ευαγγελισμό», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Ακολούθησε διασωλήνωση και επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Τα πρώτα 24ωρα κρίθηκαν ιδιαίτερα δύσκολα, ενώ τις επόμενες ημέρες η κατάσταση παρέμενε κρίσιμη αλλά σταθερή, με τον υφυπουργό να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για σαφή σημάδια βελτίωσης, τα οποία επιβεβαιώθηκαν με την έξοδό του από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ βρέθηκε στη δίνη μιας υπόθεσης που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου και μάλιστα απέκρουσε οποιαδήποτε προσπάθεια εμπλοκής του ανακοινώνοντας ότι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου ο οποίος παρά το γεγονός ότι του ζητήθηκε να ανασκευάσει επέμεινε.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρέθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε επανειλημμένα το νοσοκομείο, προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη.