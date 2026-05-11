Σενάρια για εκλογές τον Σεπτέμβριο: Οι πέντε προϋποθέσεις και ο παράγοντας των δικογραφιών

Νέα σενάρια για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου, φέρνει στο προσκήνιο το ρεπορτάζ της Χριστίνας Κοραή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το απόγευμα της Δευτέρας (11.05.2026), στην εκπομπή «Live News», το ενδεχόμενο για πρόωρες κάλπες μετά τη ΔΕΘ «παίζει», υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.

Όπως είπε, οι υποστηρικτές αυτού του σεναρίου στην κυβέρνηση θεωρούν ότι, εφόσον δεν υπάρξει σοβαρή επιβάρυνση από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές και δεν διαταραχθούν τα έσοδα του τουρισμού, ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές μετά τη ΔΕΘ, αξιοποιώντας το πολιτικό momentum και επιχειρώντας έναν εκλογικό αιφνιδιασμό.

«Πέντε προϋποθέσεις για να πάει σε εκλογές ο Μητσοτάκης: να μην καεί η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Χριστίνα Κοραή, προσθέτοντας ότι κρίσιμο στοιχείο είναι και «να μην διαταραχθεί το τουριστικό ΑΕΠ», ώστε να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για παροχές στη ΔΕΘ.

Ο αιφνιδιασμός και η αντιπολίτευση

Στο ίδιο ρεπορτάζ επισημάνθηκε ότι μια εκλογική αναμέτρηση στα τέλη Σεπτεμβρίου θα μπορούσε να αιφνιδιάσει την αντιπολίτευση, σε μια περίοδο κατά την οποία τα νέα πολιτικά σχήματα δεν θα έχουν ακόμη προλάβει να οργανωθούν πλήρως.

«Θα αιφνιδιαστεί και η αντιπολίτευση», σημείωσε η Χριστίνα Κοραή, υπογραμμίζοντας ότι, εάν η χώρα οδηγηθεί σε κάλπες πριν ανοίξει η Βουλή, το πολιτικό περιβάλλον ενδεχομένως να είναι πιο ελεγχόμενο για την κυβέρνηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις δικογραφίες που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενδέχεται να φτάσουν το επόμενο διάστημα στη Βουλή. «Το πιο σημαντικό όμως είναι οι δικογραφίες», ανέφερε η δημοσιογράφος, σημειώνοντας ότι «μπορεί να ζητηθεί η άρση ασυλίας για σημαντικό αριθμό βουλευτών».

«Τι είναι προτιμότερο; Να πάει τον Σεπτέμβριο και σχετικά σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, εφόσον υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ή να πάει με 50 άρσεις;», διερωτήθηκε.

Η εκτίμηση για Ιανουάριο ή Φεβρουάριο

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ευαγγελάτος εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός απέναντι στο σενάριο των πρόωρων εκλογών τον Σεπτέμβριο, εκτιμώντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιδιώξει να εξαντλήσει τον διαθέσιμο πολιτικό χρόνο.

«Θα εκπλαγώ αν ο Μητσοτάκης δεν κάνει τις εκλογές τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, με βάση τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο πρωθυπουργός θεσμικά τις εκλογές, πιθανότερο είναι να επιλέξει «το απώτατο δυνατό σημείο».

Όπως σημείωσε, λόγω και της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, «το απώτατο είναι ο Φλεβάρης. Δεν πάει παρακάτω».

Τα προηγούμενα του Σεπτεμβρίου

Η Χριστίνα Κοραή, πάντως, επικαλέστηκε προηγούμενα εκλογικών αιφνιδιασμών τον Σεπτέμβριο, υπενθυμίζοντας τρεις περιπτώσεις πρωθυπουργών που προσέφυγαν σε κάλπες τον ίδιο μήνα και κέρδισαν.

«Κώστας Σημίτης, 22 Σεπτεμβρίου του 1996, αιφνιδίασε, κέρδισε. Κώστας Καραμανλής, 16 Σεπτεμβρίου του 2007. Αλέξης Τσίπρας, 20 Σεπτεμβρίου του 2015. Και οι τρεις αιφνιδίασαν μέσα στον Σεπτέμβριο και κέρδισαν τις εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Η συζήτηση έκλεισε με την παραδοχή ότι τα απρόβλεπτα γεγονότα μπορούν να μεταβάλουν τους σχεδιασμούς, με τη φράση «τα γεγονότα ορίζουν τις εξελίξεις» να συνοψίζει το ρευστό πολιτικό σκηνικό.