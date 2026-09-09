Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας που κατάφερε να «ανήκει» σε όλους και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που τα είχε όλα: ταλέντο, star quality και ενδιαφέρουσα ζωή. Ο αιφνίδιος θάνατός του την Τετάρτη (09.09.2026) σόκαρε το πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος τον χώρο της μουσικής σκηνής. Από την εφηβική του ηλικία ονειρευόταν μία καριέρα στο τραγούδι, μία καριέρα που μετά από λίγα χρόνια θα γινόταν πραγματικότητα και εκείνος θα καθιερωνόταν ως ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της αθηναϊκής νύχτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης. Ο χαμός του έχει αιφνιδιάσει και τους συναδέλφους του και μάλιστα ήδη κάποιοι, όπως η Άντζελα Γκερέκου, ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Δάντης έκαναν τις πρώτες αναρτήσεις για τον θάνατό του. Η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν γεμάτη συναρπαστικές περιπέτειες, άλλοτε όμορφες και άλλοτε πιο δύσκολες, εκείνος όμως αντιμετώπιζε τα πάντα με θάρρος και τη δική του αλήθεια. Η αμεσότητά του ήταν ένα από τα μεγάλα προσόντα του, που σε συνδυασμό με τη φωνή του και το εκκεντρικό του στιλ τον έκανε μοναδικό.

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Τα παιδικά χρόνια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια και καταγόταν από τη Σητεία της Κρήτης. Ήταν παιδί μίας πολύτεκνης οικογένειας και είχε μάθει να μοιράζεται τα πάντα με τις δύο αδελφές του, τη Μαρία και τη Βάσω.

Από πολύ νωρίς ήξερε ακριβώς τι θέλει να κάνει στη ζωή του: να γίνει τραγουδιστής. Μάλιστα, σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε να εργάζεται σε νυχτερινά κέντρα.

Μάλιστα, στο παρελθόν, έχει εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις του ότι πέρασε δύσκολα, λόγω της επιλογής του να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία, καθώς δε βίωσε την εφηβεία όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

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Ωστόσο αυτή η δύσκολη αρχή ήταν απλώς το ξεκίνημα μίας λαμπρής καριέρας που «έβλεπε» τότε μόνο στα όνειρά του.