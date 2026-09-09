Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας που κατάφερε να «ανήκει» σε όλους και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ

Γιώργος Μαζωνάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που τα είχε όλα: ταλέντο, star quality και ενδιαφέρουσα ζωή. Ο αιφνίδιος θάνατός του την Τετάρτη (09.09.2026) σόκαρε το πανελλήνιο και βύθισε στο πένθος τον χώρο της μουσικής σκηνής. Από την εφηβική του ηλικία ονειρευόταν μία καριέρα στο τραγούδι, μία καριέρα που μετά από λίγα χρόνια θα γινόταν πραγματικότητα και εκείνος θα καθιερωνόταν ως ένα από τα πιο λαμπερά ονόματα της αθηναϊκής νύχτας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από την κλινική Stem Cell στο Κολωνάκι στο «Ελπίς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30 της Τετάρτης. Ο χαμός του έχει αιφνιδιάσει και τους συναδέλφους του και μάλιστα ήδη κάποιοι, όπως η Άντζελα Γκερέκου, ο Πάνος Κιάμος και ο Χρήστος Δάντης έκαναν τις πρώτες αναρτήσεις για τον θάνατό του. Η ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν γεμάτη συναρπαστικές περιπέτειες, άλλοτε όμορφες και άλλοτε πιο δύσκολες, εκείνος όμως αντιμετώπιζε τα πάντα με θάρρος και τη δική του αλήθεια. Η αμεσότητά του ήταν ένα από τα μεγάλα προσόντα του, που σε συνδυασμό με τη φωνή του και το εκκεντρικό του στιλ τον έκανε μοναδικό.

Τα παιδικά χρόνια

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νίκαια και καταγόταν από τη Σητεία της Κρήτης. Ήταν παιδί μίας πολύτεκνης οικογένειας και είχε μάθει να μοιράζεται τα πάντα με τις δύο αδελφές του, τη Μαρία και τη Βάσω.

Από πολύ νωρίς ήξερε ακριβώς τι θέλει να κάνει στη ζωή του: να γίνει τραγουδιστής. Μάλιστα, σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε να εργάζεται σε νυχτερινά κέντρα.

Μάλιστα, στο παρελθόν, έχει εξομολογηθεί σε συνεντεύξεις του ότι πέρασε δύσκολα, λόγω της επιλογής του να δουλέψει από πολύ μικρή ηλικία, καθώς δε βίωσε την εφηβεία όπως όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικίας του.

Ωστόσο αυτή η δύσκολη αρχή ήταν απλώς το ξεκίνημα μίας λαμπρής καριέρας που «έβλεπε» τότε μόνο στα όνειρά του.

Γιώργος Μαζωνάκης
NDPPHOTO

Το 2021 με αφορμή την ταινία μικρού μήκους «Ανήκω σε μένα», που είναι βασισμένη στη ζωή του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε στο ένθετο Κ της Καθημερινής και τη δημοσιογράφο Ελίνα Δημητριάδη και αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια. 

«Δε θα ξεχάσω ένα βράδυ που τελείωσε το γύρισμα και ήταν τόσο γαλήνια όλα στο καρνάγιο και θυμόμουν την παιδική μου ηλικία με τη γιαγιά μου στο Πέραμα, η συγκίνηση είναι λίγη σαν λέξη για να περιγράψει τι ένιωθα. Τον τελευταίο χρόνο, έπαιρνα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, τη μάνα μου – δεν την έχω πει ποτέ μητέρα – και τους έλεγα ότι θέλω να πάω στο Πέραμα να δω αν υπάρχει ακόμα το σπίτι της γιαγιάς μου και αν οι αδερφές του πατέρα μου είναι ακόμα εκεί. Πριν από πέντε μήνες πήγαμε με τον πατέρα μου και υπήρχαν όλα, πήγα στο σπίτι της γιαγιάς και πέτυχα κάτι ξαδέρφες μου. Πολλές φορές πριν κοιμηθώ, όταν θέλω να ηρεμήσω, σκέφτομαι ότι είμαι εκεί και παίζω. Ήθελα να με αφήνουν οι γονείς μου εκεί, γιατί μου έκαναν τα χατίρια οι θειάδες μου, ήμουν και ο τελευταίος Μαζωνάκης, δεν υπάρχει άλλος Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε μου ήρθε όλο αυτό με την ταινία», είχε εξομολογηθεί ο γνωστός τραγουδιστής το 2021.

Γιώργος Μαζωνάκης
Ο Γιώργος Μαζωνάκης NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Δεν ξεπουλάω τη ψυχή μου, έτσι γεννήθηκα και περνώντας ο καιρός είναι αδιαπραγμάτευτο, και είμαι με τις αξίες παρά με την ύλη (αναστενάζει). Παλιά έλεγα “αχ” και πλέον το έχω κάνει “χα”, βγαίνει προς τα έξω πια… Αυτός είμαι», είχε δηλώσει στην ίδια συνέντευξη ο Γιώργος Μαζωνάκης.

«Όσο μεγαλώνουμε επιστρέφουμε στα παιδικά μας χρόνια. Αυτό που θυμάμαι έντονα από τα δικά μου, ήταν η αναζήτηση, το πάθος και η αγωνία για τις επιλογές μου. Αν θα τα πάω καλά στο τραγούδι κι αν θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών μου. Η πρώτη εικόνα που μου έρχεται στο μυαλό από εκείνα τα χρόνια είναι οι μαζικές συναντήσεις που κάναμε ως έφηβοι. Τότε μαζευόμασταν και συζητούσαμε, κάτι που σήμερα έχει χαθεί εξαιτίας της τεχνολογίας που απομόνωσε τους ανθρώπους. Στο παρελθόν έπρεπε να βγεις στη μάχη και να ματώσεις για να διεκδικήσεις, να ερωτευτείς και να κατακτήσεις. Τώρα, όλα έχουν μπερδευτεί, έχουμε αποξενωθεί. Από την άλλη, τα social media θεωρώ πως είναι ένα δυνατό εργαλείο και το μέλλον της επικοινωνίας για την προώθηση ενός brand, είτε αυτό είναι ένας επιτυχημένος άνθρωπος, είτε μια εταιρεία. Θέλουν όλα ισορροπία για να τα χρησιμοποιείς σωστά», είχε πει το το 2014 στον Άρη Καβατζίκη και το περιοδικό People.

Γιώργος Μαζωνάκης
NDPPHOTO

Το ξεκίνημα της καριέρας

«Κατ’ αρχήν να ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, ο οποίος πήγα και χτύπησα ο ίδιος την πόρτα. Και λοιπόν μου ανοίγει λοιπόν ο κύριος και μου λέει “ναι ναι, παιδί μου, τι… ποιος τραγουδάει;”, λέω “εγώ”. Μου λέει “φύγε από ‘δω ρε”. Έτσι ήρθα σε πρώτη επαφή. Μόλις ξεκίνησα λοιπόν την πρώτη βδομάδα, ήδη μου δώσανε τον ρόλο του πρώτου τραγουδιστή. Στη Νίκαια, στην Πειραιώς. Έχω ζήσει γλέντια, έχω ζήσει οικογένειες, έχω ζήσει εκδρομές, έχω ζήσει παιχνίδια στους δρόμους, έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα.

Οπότε, θα έλεγα ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που μέσα μου κρατιέται ακόμα ζωντανό -γι’ αυτό και δεν έχω μαύρους κύκλους ποτέ- είναι το παιδί. Το οποίο δεν θα το αφήσω ποτέ», είχε εξομολογηθεί το 2024 στην Κατερίνα Καινούργιου ο Γιώργος Μαζωνάκης για την πρώτη του δουλειά σε νυχτερινό μαγαζί.

Οι εμφανίσεις στη Ρούλα Κορομηλά που άφησαν εποχή και τον «σύστησαν» στο κοινό

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν καλεσμένος στα φαντασμαγορικά σόου της Ρούλας Κορομηλά. Ήταν το μακρινό 1993 όταν ο νεαρός τότε καλλιτέχνης εμφανίστηκε στη εκπομπή «Ciao ANT1», ερμηνεύοντας τα πρώτα του τραγούδια που είχαν αρχίσει να γίνονται επιτυχίες.

NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το 1999 ο Γιώργος Μαζωνάκης συνάντησε ξανά τη Ρούλα Κορομηλά στην πρεμιέρα της εκπομπής «Bravo» και οι δυο τους χάρισαν ένα υπέροχο σόου στο κοινό. Μάλιστα, τότε ο γνωστός τραγουδιστής ήταν ο κεντρικός καλεσμένος της παρουσιάστριας, καθώς ήδη είχε γίνει γνωστός και αγαπημένος στο κοινό.

2Στο «Μπράβο» (Mega): Η πιο εμβληματική τους τηλεοπτική συνάντηση έγινε στην πρεμιέρα της σεζόν 1999-2000. Εκεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ο κεντρικός καλεσμένος της Ρούλας, παρουσιάζοντας live τη νέα του δισκογραφική δουλειά.

Από κει και πέρα ακολούθησαν πολλές μεγάλες επιτυχίες, όπως: Ανήκω σε μένα (1994), Μου λείπεις (1996), Παιδί της νύχτας (1997), Τι Σου Έχω Κάνει 2001, Gucci Φόρεμα (2003), Φοβερή (2003), Μου κυλάει το αίμα (2002), Ώρες μικρές (2019), Δύσκολα Φεγγάρια (2010) και πολλά άλλα.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η αδελφή του Βάσω Μαζωνάκη, με την οποία συνεργάζονταν για χρόνια, έπαψαν να έχουν καλές σχέσεις. Εκείνη απομακρύνθηκε από το πλευρό του και σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Live News το 2024, το πρόβλημα είχε προκύψει για την διαχείριση μίας εταιρείας στην οποία ανήκει ένα σπίτι στη Μύκονο.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, όταν αποφάσισε να κάνει έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας που είχε μαζί με την αδερφή του, παρατήρησε ότι το πολυτελές σπίτι στη Μύκονο είχε μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία υπό την διαχείριση της Βάσως Μαζωνάκη, στην οποία ο ίδιος δεν είχε ποσοστό.

Γιώργος Μαζωνάκης
NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Το Αύγουστο του 2025 έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο ύστερα από εισαγγελική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οικεία πρόσωπα του γνωστού Έλληνα καλλιτέχνη εμφανίστηκαν το πρωί στο τμήμα Βάρης – Βουλιαγμένης με την εισαγγελική παραγγελία στα χέρια και έδωσαν κατάθεση. Αμέσως μετά, αστυνομικοί οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δρομοκαΐτειο, που εφημέρευε. Το ίδιο βράδυ ο τότε πληρεξούσιος δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, προχώρησε σε μία ανακοίνωση.

Τελικά ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε μερικές ημέρες αργότερα εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο. Μετά την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής εκτίμησης, οι γιατροί αποφάσισαν να του επιτρέψουν να επιστρέψει στην καθημερινότητά του στις 21 Αυγούστου 2025.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
497
259
123
122
91
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo