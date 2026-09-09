Γιώργος Μαζωνάκης: Για μια ώρα πάλευαν οι γιατροί του «Ελπίς» να τον επαναφέρουν στη ζωή – Οι δραματικές στιγμές στο Κολωνάκι

Για μια ώρα πάλευαν οι γιατροί του νοσοκομείου «Ελπίς» να επαναφέρουν στη ζωή το Γιώργο Μαζωνάκη που υπέστη ανακοπή σε ιδιωτικό ιατρείο του Κολωνακίου, ενώ ταυτόχρονα πολλά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να καταθέσουν οι άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα του στις τελευταίες στιγμές του τραγουδιστή.

Οι δείκτες του ρολογιού έδειχναν λόγο μετά τις 4:26 σήμερα (9/9/2026) το απόγευμα όταν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ υπήρξε κλήση στην οποία αναφέρονταν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστει ανακοπή, ενώ βρίσκονταν στην ιδιωτική κλινική Stem Cell στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

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Εκεί οι πληροφορίες θέλουν να είχε μεταβεί ο γνωστός τραγουδιστής προκειμένου να προχωρήσει σε κάποια κυτταρική θεραπεία με πλάσμα. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με φλεβοκαθετήρα, ο οποίος και υπήρχε στο χέρι του τραγουδιστή όταν έφτασαν οι διασώστες.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού περιέγραψε στο newsit.gr: «Τεσσερισήμισι. Πέρναγε από εδώ το ασθενοφόρο απ’ έξω, έστριψε εδώ στην Καρνεάδου, σταμάτησε μπροστά από το ιατρείο του κυρίου Θεοδωρόπουλου και μετά είδαμε ότι κατεβάζανε… Βασικά ήταν ήδη νεκρός.

Τον είχαν καλυμμένο, οπότε θεωρούμε ότι για να τον έχεις καλύψει προφανώς είναι ήδη νεκρός. Δεν νομίζω δηλαδή ότι το συγκεκριμένο ασθενοφόρο είχε απινιδωτή μέσα για να κάνει… Πρέπει να του είχαν βάλει τη μάσκα όταν ήταν πάνω στο ιατρείο. Αποκλείεται τη μάσκα αυτή να του τη βάλανε μέσα στο ασθενοφόρο, γιατί όταν κατέβηκε από την πολυκατοικία ήταν ήδη καλυμμένος ολόκληρος με σεντόνι.

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Έχουμε μάθει ότι πήγε να κάνει πλασμαφαίρεση, που αυτό γενικά σε ιατρείο δεν μπορεί να είναι εφικτό να συμβεί, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Και λόγω και της κατάστασής του και της υγείας του, της βεβαρημένης, προφανώς υπέκυψε.

Τον Μαζωνάκη τον γνώριζα από κοινωνικές επαφές, από το κέντρο που τραγουδούσε πέρσι και από τον περσινό ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Δεν ήμασταν φίλοι ούτε γνωστοί.»

«Είδαμε να τον βγάζουν από το κτίριο και τρία με τέσσερα άτομα από το ΕΚΑΒ να του κάνουν ΚΑΡΠΑ. Πρέπει να είχαν κι απινιδωτή, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης φορούσε μάσκα κι είχε και καθετήρα. Ήταν τόσο πολύ χλωμός που όλοι πιστεύαμε ότι ήταν νεκρός» λέει στο newsit.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Αρχικά στο σημείο έφτασε σε χρόνο dt μια μηχανή του ΕΚΑΒ και ακολούθησε ασθενοφόρο.

«Είδα έναν άνθρωπο που τον μετέφεραν με την καρέκλα για να τον πάνε στο ασθενοφόρο. Ήταν κατάλευκος» λέει άλλος αυτόπτης μάρτυρας, ενώ την ίδια στιγμή οι διασώστες ξεκινούσαν την μεταφορά του τραγουδιστή στο κοντινότερο νοσοκομείο που είχε εφημερία.

Το ασθενοφόρο πέρασε την είσοδο του νοσοκομείου «Ελπίς» στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στις 16:45 το μεσημέρι κι αμέσως οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να επαναφέρουν το δημοφιλή καλλιτέχνη στη ζωή.

Πάλεψαν για σχεδόν μια ώρα, ωστόσο δεν τα κατάφεραν.

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972.

Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40», αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου «Ελπίς».

Από τις πρώτες που έφτασαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα στο κέντρο της Αθήνας ήταν η αδερφή του καλλιτέχνη η οποία μονολογούσε ενώ περπατούσε και κρατούσε το κεφάλι της. Στην ιδιωτική κλινική έσπευσαν αργά το απόγευμα και άνδρες της Ασφάλειας Αθηνών, οι οποίοι αναμένεται να λάβουν καταθέσεις από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς σφυγμό, ο Γεώργιος Μαζωνάκης γεννηθείς το 1972. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Επίσημη ώρα θανάτου 17:40.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος»