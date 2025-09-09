Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης Ανάφης

Σε μια ξεχωριστή τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Ανάφη, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ιδιοκτήτης της Seajets και πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης του νησιού.

Η βράβευση του Μάριου Ηλιόπουλου στην Ανάφη, αποτελεί ένδειξη αναγνώρισης για την προσφορά και τη στήριξή του στις Κυκλάδες, τόσο μέσα από τη δραστηριότητα της Seajets, που συνδέει καθημερινά τα νησιά με τον Πειραιά και μεταξύ τους, όσο και μέσα από τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, γράφει το cyclades24.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ανάφη είναι το πρώτο νησί των Κυκλάδων που τον ανακηρύσσει επίτιμο δημότη, ενώ αντίστοιχη τιμή έχει απονεμηθεί στον Μάριο Ηλιόπουλο και από τον Δήμο Αλοννήσου.

Επίτιμος δημότης Ανάφης ο Μάριος Ηλιόπουλος pic.twitter.com/59i8udtjCy — cyclades24 (@cyclades24) September 9, 2025

Παρούσα ήταν και η Βουλευτής Κυκλάδων Κατερίνα Μονογυιού, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και κατοίκους που θέλησαν να τιμήσουν τον επιχειρηματία για τη συμβολή του στην ανάπτυξη του νησιού και της ευρύτερης νησιωτικής Ελλάδας.