Ο Μητροπολίτης Κοζάνης τα «έβαλε» ξανά με αυτούς που υιοθετούν ζώα και με τα ρούχα των κοριτσιών

«Χτύπησε» ξανά ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης, αυτή φορά στο κήρυγμα που έκανε το πρωί των Χριστουγέννων. Ο Μητροπολίτης κατέκρινε για ακόμη μία φορά τους ανθρώπους που υιοθετούν και φροντίζουν σκυλιά ενώ στάθηκε και στο ντύσιμο μιας κοπέλας που είχε δει λίγες ώρες νωρίτερα.

Ο Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο παρελθόν με τις απόψεις του. Σήμερα μίλησε για την «κατάντια» της Ελλάδας σχετικά με την υιοθέτηση τόσων σκύλων λέγοντας πως θα ήταν προτιμότερο αυτή η αγάπη και η φροντίδα να πηγαίνει σε ανθρώπους.

«Σκότωσες έναν άνθρωπο; Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο; Κακοποίησες έναν άνθρωπο; Δεν τρέχει τίποτα. Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω», σχολίασε.

Στη συνέχεια στάθηκε και στα παιδιά που συνάντησε λίγες ώρες νωρίτερα και τα οποία φέρεται πως είχαν καταναλώσει αλκοόλ λόγω των Χριστουγέννων, λέγοντας πως μέσα σε αυτά «ήταν και μια κοπέλα που από τη μέση και πάνω ήταν ημίγυμνη».

«Δεν έχει πατέρα; Δεν έχει μάνα; Αλλά αυτοί είναι οι πολιτισμένοι, ενώ όλοι εσείς που είστε σήμερα εδώ, όπως το είπα και στο κήρυγμά μου στην εγκύκλιο, είστε οι οπισθοδρομικοί, είστε ο Μεσαίωνας», ανέφερε.

«Tώρα όλες οι κυρίες και οι κύριοι βλέπω να γυρίζουν στους δρόμους από τη μαύρη νύχτα με το σκυλάκι τους. Μα αυτά τα έφτιαξε ο Θεός για ένα σκοπό. Μέχρι εκεί. Τα αγαπάμε, τα φροντίζουμε, μέχρι εκεί. Να πάμε στο γηροκομείο, να δούμε έναν παππού και μια γιαγιά, να πάμε σε έναν άρρωστο που είναι κλινήρης. Να πάμε σε μια οικογένεια που έχει πένθος. Όχι, έχουμε τα σκυλιά. Αλλά το είπε βλέπετε ο Θεός, θα το ακούσετε, στην εγκύκλιο. Δεν θυμάμαι τώρα. Είναι της Πρωτοχρονιάς ή των Φώτων. Άνθρωπε, λέει, σε έβγαλα τιμημένον μέσα από τα χέρια μου. Είσαι η εικόνα μου. Με προορισμό να γίνεις άγιος, να γίνεις Θεός, να με συγκληρονομήσεις. Και εσύ το πέταξες αυτό και κατέβηκες τόσο χαμηλά που έμοιασες σαν τα ζώα, τα άλογα και παράλογα. Και σήμερα, είναι μία πραγματικότητα. Σκότωσες έναν άνθρωπο. Μαχαίρωσες έναν άνθρωπο. Κακοποίησες έναν άνθρωπο. Δεν τρέχει τίποτα.

Πάμε, εκεί, στον ανακριτή, στον εισαγγελέα. Ε, και μετά λέει τους αφήνουμε ελεύθερους με έναν περιορισμό και ξέρω γω. Σκότωσες ένα γατί και ένα σκυλί. 30.000 πρόστιμο εκείνη την ώρα και μετά το δικαστήριο. Εκεί κατάντησε, εκεί κατάντησε η Ελλάδα, η Ελλάδα που την κατέστησε ο Θεός μετά την Σταύρωση Του και την Ανάστασή Του, το κέντρον να κηρύξει σε όλο τον κόσμο την Ορθοδοξία. Το Γένος μας έβαλε ο Θεός. Δεν είναι ούτε σωβινισμός, ούτε ρατσισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό, τι τους αρέσει. Και αν έχετε αμφιβολίες, να πάτε να ψάξετε», κατέληξε.