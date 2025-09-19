Ελλάδα

O Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε δοξολογία στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου που είχε καταστραφεί από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους

Η συνάντηση με τον γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και η συζήτηση για τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί διάλογος μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών
Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στη Νέα Υόρκη / REUTERS / Shannon Stapleton

Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου επιστρέφοντας στην ενορία του Ground Zero, τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, την Πέμπτη (18.09.2025).

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε τελέσει στην ίδια ενορία τα Θυρανοίξια κατά την προηγούμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ το 2021. Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στη διαφορετικότητα πιστών και επισκεπτών οι οποίοι αντλούν παρηγοριά εντός των τειχών του Μνημείου και η οποία αποτελεί απόδειξη ότι «από τον Βόσπορο έως τον ποταμό Χάντσον» είμαστε όλοι «πολίτες μιας κατοικημένης γης που είναι σπίτι για όλους μας».

Αναφερόμενος στην ευχή του Οικουμενικού Πατριάρχη το 2021, να επιτρέψει το «θαυματουργό χέρι» του Αγίου Νικολάου στην κοινότητα «υγεία, ευημερία και κάθε πνευματικό μάθημα» ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τόνισε ότι αυτή η προσευχή έχει πραγματοποιηθεί.

«Το Μνημείο αποτελεί τόπο προσκυνήματος για τους χιλιάδες πιστούς που κατακλύζουν αυτόν τον ιστορικό χώρο για τη δική τους παρηγοριά» δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πατριάρχης Βαρθολομαίος
Reuters / Shannon Stapleton

Η συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες

Στη συνέχεια συναντήθηκε με τον τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του οργανισμού, στη Νέα Υόρκη.

Μετά από 3 ημέρες που ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος πέρασε στην Ουάσινγκτον, ο γγ γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες τον υποδέχθηκε θερμά. Συζήτησαν για αρκετή ώρα, βάζοντας στο επίκεντρο ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως οι πρωτοβουλίες για διάλογο μεταξύ λαών, θρησκειών και πολιτισμών.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας Θεοδώρητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος και ο Πανοσιολ. Μέγας Εκκλησιάρχης Αέτιος.

