Η συνάντηση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων και η δεξίωση με Γκιλφόιλ και Κικίλια

Ο πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση «διαχρονικών αληθειών», θεμελιακών για τις Ηνωμένες Πολιτείες
O πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Φωτογραφία: REUTERS/Annabelle Gordon

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ συνεχίζεται και σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον δεξίωση προς τιμήν του.

Στην εκδήλωση στην Ουάσιγκτον για τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου παρευρέθηκε ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Μάικ Τζόνσον, τον οποίο προλόγισε ο ομογενής βουλευτής και πρόεδρος της ομάδας ελληνικών υποθέσεων στο Κογκρέσο Γκας Μπιλιράκης.

Ο κ. Τζόνσον, που νωρίτερα είχε δεχθεί τον Πατριάρχη στο Καπιτώλιο, αναφέρθηκε στις σχέσεις του με την ελληνική ομογένεια, ιδιαίτερα στη Λουιζιάνα, και χαρακτήρισε την ημέρα σημαντική προσωπικά για τον ίδιο. Μιλώντας για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τόνισε πως πρόκειται για «μια εξέχουσα προσωπικότητα» και υπενθύμισε την απονομή του Χρυσού Μεταλλίου του Κογκρέσου από τον Νιουτ Γκίνγκριτς, την οποία χαρακτήρισε ύψιστη διάκριση και αναγνώριση της διακονίας του.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής ανέδειξε τη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη διατήρηση «διαχρονικών αληθειών», θεμελιακών για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται μια «πνευματική ανανέωση», την οποία μπορούν να καλλιεργήσουν ηγέτες όπως ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Από την πλευρά του, ο κ. Βαρθολομαίος έκανε αναφορά στον ρόλο των Ελληνορθοδόξων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συμβολή τους στη διαμόρφωση του αμερικανικού ονείρου. Όπως είπε, «στα πρόσωπα της κοινότητας αυτής καθρεφτίζεται η πραγμάτωση του αμερικανικού ονείρου». Επίσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία της ελληνορθόδοξης κοινότητας στις ΗΠΑ έχει υπάρξει καταλυτική, βοηθώντας τους συμπολίτες τους να φτάσουν στις υψηλότερες δυνατότητές τους.

Στη δεξίωση συμμετείχαν οι βουλευτές Νικόλ Μαλλιωτάκη και Τζίμι Πατρόνις, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρίγας, η προτεινόμενη πρέσβειρα στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο πρώην βουλευτής Τζον Σαρμπάνης, καθώς και από ελληνικής πλευράς ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η πρέσβειρα της Ελλάδος στις ΗΠΑ Αικατερίνη Νασίκα. Το «παρών» έδωσε επίσης ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας, μαζί με εκπροσώπους κορυφαίων οργανώσεων της ομογένειας.

