Ο Παύλος Ντε Γκρες έφαγε σε ουζερί της Εύβοιας και ξετρελάθηκε με τους μεζέδες

Ο Παύλος Ντε Γκρες φιλοξενείται από στενό του φίλο επιχειρηματία που διαθέτει εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Αμαρύνθου
Παύλος Ντε Γκρες
Ο Παύλος Ντε Γκρες με τους ιδιοκτήτες γνωστού ουζερί στην Αμάρυνθο της Εύβοιας

Ο Παύλος Ντε Γκρες απόλαυσε παραδοσιακές γεύσεις σε γνωστό ουζερί στην όμορφη Αμάρυνθο. Ο γιος του τέως βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνου βρέθηκε στην Εύβοια την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς (22.02.2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο Παύλος Ντε Γκρες επισκέφθηκε την παραθαλάσσια κωμόπολη της κεντρικής Εύβοιας.

Επέλεξε το γνωστό ουζερί «Η Γοργόνα» όπου απόλαυσε θαλασσινές γεύσεις και παραδοσιακούς μεζέδες.

Ο Παύλος Ντε Γκρες… ξετρελάθηκε με το χταπόδι στιφάδο και την ταραμοσαλάτα του μαγαζιού.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φιλοξενείται από στενό του φίλο επιχειρηματία που διαθέτει εξοχικό στην ευρύτερη περιοχή της Αμαρύνθου.

