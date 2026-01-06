Ελλάδα

Ο Βασίλης Κικίλιας και η Τζένη Μπαλατσινού γιόρτασαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά μαζί με τον γιο τους

Οι ευχές που έστειλαν σε όλους τους πολίτες για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας
Τζένη Μπαλατσινού και Βασίλης Κικίλιας
Η Τζένη Μπαλατσινού και ο Βασίλης Κικίλιας

Το πρωί της Τρίτης (06.01.2026) ο Βασίλης Κικίλας και η Τζένη Μπαλατσινού βρέθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά για να παρακολουθήσουν τον αγιασμό των υδάτων, ανήμερα των Θεοφανείων. Μαζί τους ήταν φυσικά και ο μονάκριβος γιος τους, ο Παναγιώτης – Αντώνιος.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας και η γοητευτική σύζυγός του που έχει κάνει αξιοσημείωτη καριέρα σε εγχώρια και διεθνή defile μοιράστηκαν φωτογραφίες από τον εορτασμό των Θεοφανείων στους λογιαριασμούς που διατηρούν στο Instagram. Μάλιστα, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι σημαντική και συμβολική για την Ορθοδοξία, ενώ η Τζένη Μπαλατσινού ευχήθηκε το φως κι η αγάπη να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. 

«Τα Θεοφάνεια είναι μία πολύ σημαντική και ιδιαίτερα συμβολική μέρα για την Ορθοδοξία μας, αλλά και για την πατρίδα μας.

Από το λιμάνι του Πειραιά ευχηθήκαμε χρόνια πολλά στο λαό μας, στους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα στους ανθρώπους της θάλασσας, τους νησιώτες, τους ναυτικούς, τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, σε όλο τον κόσμο μας. 

Ελπίζουμε σε ενότητα, σε ομοψυχία και σε σύνεση στις δύσκολες ημέρες που ζούμε», έγραψε στην ανάρτηση του ο Βασίλης Κικίλιας.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vassilis Kikilias (@vkikilias)

«Φως και αγάπη να αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Τζένη Μπαλατσινού.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jenny ~ Polyxeni Balatsinou (@jennybalatsinou)

Στα εγκαίνια του πρώτου κέντρου φυσικού τοκετού της Εριέττας Κούρκουλου Λάτση βρέθηκε η Τζένη Μπαλατσινού, η οποία μίλησε και τη Ράνια Θεοδωρακοπούλου.

«Είναι μια πρωτοβουλία που με συγκινεί γιατί τιμά τη γυναίκα και τη μητρότητα. Η ελευθερία στο να μπορούμε να επιλέξουμε με σεβασμό στο σώμα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και το λέω έχοντας τέσσερα παιδιά και έχοντας περάσει και εύκολα και δύσκολα στους τοκετούς μου. Είναι τόσο όμορφος ο χώρος, έχει γίνει με τόση αγάπη», είχε πει η Τζένη Μπαλατσινού στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

«Εγώ έκανα δυο κορίτσια με φυσιολογικό τοκετό και δυο αγόρια με καισαρική. Το τελευταίο ήταν με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Η κάθε ιστορία είναι διαφορετική, όλες οι γυναίκες έχουμε να μοιραστούμε πράγματα πολύ προσωπικά, πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή, τίποτα δε συγκρίνεται με αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν κάτι ιερό», είχε αναφέρει ακόμα στην ίδια συνέντευξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
142
133
104
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου που κατηγορείται για τον θάνατο του ανήλικου στις Σέρρες - Ομολόγησε πως τον χτύπησε
Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι νευρίασε επειδή έστελνε μηνύματα στην σύντροφό του - Είχε συλληφθεί 2 φορές για τον ξυλοδαρμό ανήλικου έξω από Λύκειο αλλά και για κατοχή ναρκωτικών
Σέρρες
Ανανεώθηκε πριν 29 λεπτά
66
Τραγωδία στις Σέρρες: 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του – 18χρονος κατηγορείται πως τον χτύπησε για μία κοπέλα
Ο 18χρονος κατηγορούμενος φέρεται να είπε πως χτύπησε το θύμα επειδή παρενοχλούσε με μηνύματα την σύντροφό του - Τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του η αδελφή του
Αστυνομικοί
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
66
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες μέχρι το πρωί της Πέμπτης - Οι έξι περιοχές που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
Η ΕΜΥ κάνει λόγο για κόκκινη προειδοποίηση και μιλά για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια
άνθρωπος με ομπρέλα
Newsit logo
Newsit logo