Ο Βασίλης Μπισμπίκης τα «έσπασε» σε κρητικό γλέντι πριν τρακάρει τα οχήματα στη Φιλοθέη – Δείτε βίντεο

Ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε με το αγροτικό του όχημα σε αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης και συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής
Σε κρητικό γλέντι ήταν παρών ο Βασίλης Μπισμπίκης το βράδυ του Σαββάτου (27/09.2025), λίγο πριν πάρει το αυτοκίνητό του και προκαλέσει φθορές σε οχήματα κοντά στο σπίτι του στην Φιλοθέη.

Ο γνωστός ηθοποιός πήγε το απόγευμα της Κυριακής στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς, αφού σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ η πρόκληση φθορών σε οχήματα είναι πλημμέλημα και συνελήφθη.  Όπως έγινε γνωστό, ο Βασίλης Μπισμπίκης παρέσυρε με το αγροτικό του όχημα, αρκετά αυτοκίνητα στην περιοχή της Φιλοθέης.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί ζημιές στα αυτοκίνητα και σε μια γκαραζόπορτα. Παράλληλα, μία από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων ανέφερε ότι το αυτοκίνητό της «είχε καταστραφεί πλήρως».

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το Tlife, ο Βασίλης Μπισμπίκης διασκέδαζε σε κρητικό πανηγύρι στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Όπως φαίνεται και στα πλάνα, ο ο ηθοποιός και σύντροφος της τραγουδίστριας Δέσποινας Βανδή, «τα έσπασε» μέχρι το πρωί στον δημοφιλή Κρητικό καλλιτέχνη, Γρηγόρη Σαμόλη. Ο ίδιος απεικονίζεται να τραγουδάει με την παρέα του μπροστά από τον λυράρη.

 

Η συνέντευξη στη Ναταλία Γερμανού

Λίγες ώρες αφού γλέντησε στη Μεταμόρφωση, βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής της Ναταλίας Γερμανού στον Alpha παραχωρόντας μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. 

Μάλιστα, ο γνωστός ηθοποιός ήταν χαμογελαστός και ιδιαίτερα ευδιάθετος. Μίλησε για τη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή, την περιπέτεια της υγείας που είχε πριν μερικούς μήνες, αλλά και τα επαγγελματικά του σχέδια για τον χειμώνα.

Πηγή: Tlife.gr

