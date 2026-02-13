Ελλάδα

Οι αγρότες στην Αθήνα: Στην πλατεία Συντάγματος τα τρακτέρ – Συνθήματα και πανό μπροστά στη Βουλή

Πριν τις 17.00 το απόγευμα, άρχισαν να φτάνουν με κόρνες, τα τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος - Ούτε η βροχή που έπεσε αλλά ούτε και το σκοτάδι πτοούν τους αγρότες
Αγροτικό συλλαλητήριο
REUTERS / Stelios Misinas
Κλαούντιο Σούμπασι , Κώστας Χάλκος

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα οι πρώτοι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους μπροστά από τη Βουλή. Το κομβόι είχε ξεκινήσει από τις Αφίδνες στις 14:45 με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

19:51 | 13.02.2026
Πάγκοι με πορτοκάλια και μήλα μπροστά στη Βουλή
19:48 | 13.02.2026
Οι μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους μαζί με τους αγρότες

Μάλιστα, πήγαν και ό,τι φαγητό είχε ετοιμαστεί για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να τα μοιραστούν με τους αγρότες.

19:45 | 13.02.2026
Με γίδα βραστή και μουσική οι αγρότες μπροστά στη Βουλή
19:44 | 13.02.2026
19:13 | 13.02.2026
«Η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικό χώρο αλλά όχι πολιτική βούληση» δηλώνουν οι αγρότες από το Σύνταγμα

«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.

Μιλώντας από το Σύνταγμα, όπου βρίσκονταν πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, επισήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».

Υπογράμμισε ότι θα επιμείνουν στον αγώνα τους και πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».

«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».

«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.

Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.

«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.

Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.

19:09 | 13.02.2026
Παραμένουν στο Σύνταγμα οι αγρότες και αφού έπεσε το σκοτάδι
18:24 | 13.02.2026
Αγρότες από τα Χανιά: «Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε στα χωράφια μας»
18:23 | 13.02.2026
«Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα υπάρχουν Έλληνες αγρότες σε λίγα χρόνια»
18:20 | 13.02.2026
Η πλατεία Συντάγματος από ψηλά

ΦΩΤΟ REUTERS / Stelios Misinas

REUTERS / Stelios Misinas
18:09 | 13.02.2026
Περισσότεροι από 1.000 αγρότες στο Σύνταγμα με 44 τρακτέρ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με 44 τρακτέρ συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι αγρότες, κτηνοτρόφοι οι οποίοι κινήθηκαν προς την Αθήνα με λεωφορεία.

Αναμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμο, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες βρίσκονται και σωματεία εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και ομοσπονδίες εργαζομένων. 

17:49 | 13.02.2026
Μαρία Καρυστιανού για αγρότες: Σήμερα η Αθήνα δεν είναι απλώς το σκηνικό μιας ακόμη διαμαρτυρίας

Η Μαρία Καρυστιανού, έκανε ανάρτηση στο Facebook το απόγευμα της Παρασκευής (13/2/26) με αφορμή το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

17:30 | 13.02.2026
Άνοιξε κομμάτι της Πανεπιστημίου
 

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα στο τμήμα της οδού Πανεπιστημίου από το ύψος της οδού Αμερικής μέχρι και την πλατεία Ομονοίας.

17:29 | 13.02.2026
Αγρότης με ελληνική σημαία μπροστά στη Βουλή
17:24 | 13.02.2026
Γέμισε με αγρότες η πλατεία
17:20 | 13.02.2026
Η «παρέλαση» των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας - Αγροτικό «μπλόκο» η Πανεπιστημίου

Μοναδικές εικόνες καταγράφηκαν κατά την είσοδο των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα στην Πανεπιστημίου με την προέλαση των βαρέων οχημάτων θύμιζε για λίγη ώρα αγροτικό «μπλόκο». Οι αγρότες έγιναν υποδεκτοί με χειροκροτήματα και με εκατοντάδες πολίτες να απαθανατίζουν την ασυνήθιστη εικόνα.

 

17:20 | 13.02.2026
Η Αθήνα υποδέχεται τους αγρότες στο Σύνταγμα - Η στιγμή που τα τρακτέρ φτάνουν στη Βουλή
17:10 | 13.02.2026
Εικόνα από ψηλά της πλατείας Συντάγματος
17:06 | 13.02.2026
«Δεν σταματάνε οι κινητοποιήσεις, θα φωνάζουμε ότι έχουμε πρόβλημα»

22χρονος αγρότης μιλάει στο newsit.gr για την απόφασή του να κατέβει στο Σύνταγμα.

17:00 | 13.02.2026
Αγρότισσες με το τρακτέρ τους στην πλατεία Συντάγματος
16:53 | 13.02.2026
Βρέχει στο Σύνταγμα που έχει γεμίσει με τρακτέρ
16:46 | 13.02.2026
Η πλατεία Συντάγματος γεμίζει με τρακτέρ
16:44 | 13.02.2026
Ταξί και τρακτέρ «συναντήθηκαν» στη λεωφόρο Αθηνών
16:41 | 13.02.2026
Με κόρνες μπαίνουν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα
16:38 | 13.02.2026
Στην Πανεπιστημίου το κονβόι με τους αγρότες
16:31 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ στο δρόμο για την πλατεία Συντάγματος
16:16 | 13.02.2026
«Ο αγώνας θα συνεχιστεί» λέει ο δήμαρχος Τυρνάβου

Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων που κατεβαίνουν στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας τάσσεται έμπρακτα ο Δήμος Τυρνάβου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής, αναφερόμενος στην κινητοποίηση προς την πρωτεύουσα, τόνισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής για την επιβίωση του κλάδου.

​Η μετακίνηση των αγροτών προς το Σύνταγμα

​«Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τυρνάβου διέθεσε δύο λεωφορεία ώστε να μετακινηθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κεντρικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα» υπογράμμισε μιλώντας στο Orange Press Agency ο Δήμαρχος. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο μετάβασης των παραγωγών, σημείωσε ότι «πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα αυτή την ώρα, αλλά και τρακτέρ από τον Δήμο μας».

Αγώνας για την επιβίωση και το μέλλον

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η παρουσία των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας έχει έναν ξεκάθαρο συμβολισμό. «Σκοπός τους είναι να δείξουν ότι ο αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα συνεχίσουν διότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους και αν δεν δοθούν λύσεις, η αγροτιά και η κτηνοτροφία θα σβήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

 

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Τυρνάβου έδωσε μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως οι παραγωγοί «παλεύουν για το μέλλον το δικό τους, παλεύουν για το μέλλον των παιδιών μας. Παλεύουν για το μέλλον όλης της χώρας».

16:15 | 13.02.2026
Εικόνες από την παρέλαση των τρακτέρ στον Κηφισό
16:03 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ έφτασαν στην Ομόνοια
16:01 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ στη Λεωφόρο Αθηνών
15:58 | 13.02.2026

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

15:56 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ την ώρα που περνούν από τα ΚΤΕΛ στον Κηφισό
15:55 | 13.02.2026

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

15:53 | 13.02.2026

Κρητικός αγρότης στο Σύνταγμα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

15:49 | 13.02.2026

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ

15:48 | 13.02.2026
15:41 | 13.02.2026
15:40 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ πέρασαν τη Νέα Φιλαδέλφεια
15:38 | 13.02.2026
15:37 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

15:36 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

15:35 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

15:34 | 13.02.2026
15:34 | 13.02.2026
15:33 | 13.02.2026
15:31 | 13.02.2026
15:31 | 13.02.2026
15:31 | 13.02.2026
15:26 | 13.02.2026
Το κονβόι με τα τρακτέρ κατευθύνεται προς το κέντρο της Αθήνας - Εικόνες από ψηλά

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

15:19 | 13.02.2026
Το κονβόι με τα 55 τρακτέρ πέρασε και τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης
15:18 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ τη στιγμή που περνούν τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης
15:00 | 13.02.2026

Μέλη του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων στη συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

14:57 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ πέρασαν τον Άγιο Στέφανο
14:45 | 13.02.2026

Αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένουν τους συναδέλφους τους με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

14:44 | 13.02.2026

Στις 14:45 ξεκίνησε το κονβόι με τρακτέρ με τελικό προορισμό το Σύνταγμα.

14:40 | 13.02.2026

Ο νέος αγρότης από την Καρδίτσα, Δημήτρης Βασιλείου, έφτασε με το τρακτέρ του για να συμμετάσχει στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

14:32 | 13.02.2026
55 τα τρακτέρ που έφτασαν στις Αφίδνες, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν για το Σύνταγμα
14:28 | 13.02.2026
Με... καπνογόνα η υποδοχή των τρακτέρ στις Αφίδνες

Με καπνογόνα υποδέχτηκαν τα τρακτέρ πάνω στη γέφυρα των Αφιδνών κάτοικοι της περιοχής.

14:12 | 13.02.2026
Έφτασαν στις Αφίδνες και 15 τρακτέρ από τη Λάρισα

Δεκαπέντε τρακτέρ από τη Λάρισα θα συμμετάσχουν στο αγροτικό συλλαλητήριο με τα πρώτα εξ αυτών να έχουν φτάσει ήδη στις Αφίδνες και να ξεφορτώνονται από τα φορτηγά που τα μετέφεραν.

14:06 | 13.02.2026
14:03 | 13.02.2026

Τα τρακτέρ που έχουν περάσει τα διόδια των Αφιδνών παραμένουν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου και σε λίγο θα ξεκινήσουν την πορεία τους για το Σύνταγμα.

14:01 | 13.02.2026

 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

14:00 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:59 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:59 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:57 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:56 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:53 | 13.02.2026
Εικόνες από την άφιξη των τρακτέρ της Καρδίτσας στις Αφίδνες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:53 | 13.02.2026
13:50 | 13.02.2026
Πίσω από τα διόδια στις Αφίδνες ξεφορτώνονται τα τρακτέρ

Σε ειδική πλατφόρμα μετά τα διό ξεφορτώνονται τα τρακτέρ που φτάνουν στις Αφίδνες.

13:50 | 13.02.2026
13:50 | 13.02.2026
13:48 | 13.02.2026
13:46 | 13.02.2026
13:44 | 13.02.2026
Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα για το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

13:40 | 13.02.2026
Αγρότες στη γέφυρα του Καπανδριτίου περιμένουν τους συναδέλφους τους
13:37 | 13.02.2026
13:36 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:30 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:28 | 13.02.2026
Στις Αφίδνες 12 τρακτέρ από την Καρδίτσα

Λίγο πριν τις 13:30 έφτασαν στις Αφίδνες τα φορτηγά που μετέφεραν 12 τρακτέρ στην Καρδίτσα. Ξεφορτώθηκαν και θα περνούν τα διόδ

13:27 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:26 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:25 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:24 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:23 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:23 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:22 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:20 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:19 | 13.02.2026

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

13:13 | 13.02.2026
Φωτογραφίες από τα τρακτέρ στις Αφίδνες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

13:09 | 13.02.2026
Ρίζος Μαρούδας: Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών

«Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών γιατί μας έχουν στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και γιατί στα αιτήματά μας είναι πέρα από το να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, είναι ότι τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε φτάνουν στο τραπέζι όλων μας και μπορούμε να παλέψουμε για να μειωθεί αυτή η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι», τόνισε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.

«Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης, φύγαμε από τα μπλόκα όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των αγροτών με αυτή την κινητοποίηση, θα συνεχίσουν «σε τοπικό επίπεδο αλλά και με κεντρικές πρωτοβουλίες».

12:49 | 13.02.2026
Δύο συλλήψεις στη Θεσσαλία για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Σε δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εχθές Πέμπτη, διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Συγκεκριμένα, στη Λάρισα συνελήφθη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 30 κατσίκες ιδιοκτησίας της σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη σταβλική της εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Στα Φάρσαλα συνελήφθη ένας άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι έβοσκε περίπου 60 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.

12:42 | 13.02.2026
Περίπου 30 τρακτέρ βρίσκονται στις Αφίδνες
12:38 | 13.02.2026
Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για το αγροτικό συλλαλητήριο
12:32 | 13.02.2026
Στις Αφίδνες και τα τρακτέρ από τη Θεσσαλία

Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι έφτασαν στις Αφίδνες και τα φορτηγά που μετέφεραν τα τρακτέρ των αγροτών από τη Θεσσαλία.

12:31 | 13.02.2026
Βίντεο με την απολύμανση των τρακτέρ στις Αφίδνες
12:29 | 13.02.2026
Με πούλμαν θα φτάσουν οι αγρότες στο κέντρο της Αθήνας για το συλλαλητήριο
12:23 | 13.02.2026
12:11 | 13.02.2026
Ο σταθμός απολύμανσης στις Αφίδνες
12:09 | 13.02.2026

Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στις Αφίδνες εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και εννέα από την Εύβοια. Τα τρακτέρ ξεφορτώνονται από τα φορτηγά που τα μετέφεραν και αναμένουν τους συναδέλφους τους από τη Θεσσαλία, προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία τους προς το Σύνταγμα. Στις Αφίδνες υπάρχει και συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιεί απολύμανση στα ελαστικά των τρακτέρ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

12:05 | 13.02.2026
Στις 13:00 συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, στις 16:00 το συλλαλητήριο

H πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13:00 στο Σύνταγμα, με την κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18:00 και 19:00.

12:01 | 13.02.2026
Συνεχής η επικοινωνία της ΕΛ.ΑΣ με τους αγρότες - Τι τους έχει ζητήσει

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

11:58 | 13.02.2026
Τα τρακτέρ στις Αφίδνες
11:57 | 13.02.2026
Από απολύμανση θα περνούν τα τρακτέρ στις εισόδους της Αθήνας

Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

 

11:49 | 13.02.2026
Φορτωμένα σε φορτηγά τα τρακτέρ

Φορτωμένα σε φορτηγά μεταφέρονται μέχρι τις Αφίδνες τα τρακτέρ των αγροτών της Φθιώτιδας που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.

11:48 | 13.02.2026
Τρακτέρ κατεβαίνουν στην Αθήνα
Αγρότες: Φορτηγά μεταφέρουν τα τρακτέρ που κατεβαίνουν στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο
Τα τρακτέρ σε φορτηγά και οι αγρότες σε λεωφορεία για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα στις 16:00 το απόγευμα
11:47 | 13.02.2026
11:47 | 13.02.2026
11:47 | 13.02.2026
11:45 | 13.02.2026
Πέρασαν από τα διόδια στις Αφίδνες τα πρώτα τρακτέρ

Στις 10:30 το πρωί πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών τα πρώτα οκτώ τρακτέρ από τη Λαμία ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν επτά τρακτέρ από την Εύβοια.

11:44 | 13.02.2026
Απόβαση των τρακτέρ στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο των αγροτών

Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος.

