Οι αγρότες στην Αθήνα: Στην πλατεία Συντάγματος τα τρακτέρ – Συνθήματα και πανό μπροστά στη Βουλή

Λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα οι πρώτοι αγρότες έφτασαν με τα τρακτέρ τους μπροστά από τη Βουλή. Το κομβόι είχε ξεκινήσει από τις Αφίδνες στις 14:45 με τελικό προορισμό το Σύνταγμα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους, προτίθενται να διανυκτερεύσουν στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.
Μάλιστα, πήγαν και ό,τι φαγητό είχε ετοιμαστεί για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για να τα μοιραστούν με τους αγρότες.
«Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο αλλά δεν έχει την πολιτική βούληση και θέλει να μας σπρώξει έξω από την παραγωγή», τόνισε σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Ρίζος Μαρούδας.
Μιλώντας από το Σύνταγμα, όπου βρίσκονταν πάνω από σαράντα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και περισσότεροι από χίλιοι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας, επισήμανε ότι «εμείς προσπαθούμε να παραμείνουμε στα χωριά μας, στις καλλιέργειές μας για να παράγουμε ποιοτικά τρόφιμα, τα οποία τα πουλάμε φθηνά και φτάνουν στο τραπέζι πανάκριβα».
Υπογράμμισε ότι θα επιμείνουν στον αγώνα τους και πως «είναι ένας διαρκής αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».
Καταλήγοντας, ανέφερε ότι δεν είναι θέμα χρόνου η ικανοποίηση των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου, αλλά «ζήτημα πολιτικής απόφασης της κυβέρνησης η οποία αυτή τη στιγμή μας σπρώχνει έξω από την παραγωγή και ερημώνει την ύπαιθρο».
«Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», δήλωσε από τη μεριά του ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, ο οποίος υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση θα μας έχει πάντα απέναντί της όσο δεν αλλάζει πολιτική, όσο δεν εφαρμόζει μια πολιτική που να κρατάει την ύπαιθρο ζωντανή».
«Τα μπλόκα θα ξαναστηθούν εάν δεν λυθούν τα προβλήματά μας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τέλος», πρόσθεσε.
Στο ίδιο ύφος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννη Τουρτούρα. «Εμείς στον Προμαχώνα είπαμε ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί μέχρι να κερδίσουμε», είπε.
«Μπορεί τα μπλόκα να σταμάτησαν αλλά ο αγώνας συνεχίζεται και για αυτό εμείς είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γρεβενών, Λάζαρος Ουζουνίδης.
Κατέληξε πως «ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι και έχουμε χορτάσει λόγια και είναι καιρός να γίνουν πράξεις, για αυτό είμαστε εδώ».
Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο βουλευτής Ρεθύμνης και υπεύθυνος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Μανόλης Χνάρης, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι του συνεταιριστικού κινήματος της χώρας.
ΦΩΤΟ REUTERS / Stelios Misinas
Αγρότες και κτηνοτρόφοι με 44 τρακτέρ συμμετέχουν στην κινητοποίηση, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της Αστυνομίας στην πλατεία Συντάγματος βρίσκονται περισσότεροι από χίλιοι αγρότες, κτηνοτρόφοι οι οποίοι κινήθηκαν προς την Αθήνα με λεωφορεία.
Αναμεσά τους και 200 αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει χθες για τον Πειραιά.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμο, τα τρακτέρ προτίθενται να παραμείνουν σταθμευμένα όλο το βράδυ στην πλατεία και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το μεσημέρι του Σαββάτου.
Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.
Σημειώνεται ότι στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες βρίσκονται και σωματεία εργαζομένων, φοιτητικών συλλόγων και ομοσπονδίες εργαζομένων.
Η Μαρία Καρυστιανού, έκανε ανάρτηση στο Facebook το απόγευμα της Παρασκευής (13/2/26) με αφορμή το αγροτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία για τα αυτοκίνητα στο τμήμα της οδού Πανεπιστημίου από το ύψος της οδού Αμερικής μέχρι και την πλατεία Ομονοίας.
Μοναδικές εικόνες καταγράφηκαν κατά την είσοδο των τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας. Η εικόνα στην Πανεπιστημίου με την προέλαση των βαρέων οχημάτων θύμιζε για λίγη ώρα αγροτικό «μπλόκο». Οι αγρότες έγιναν υποδεκτοί με χειροκροτήματα και με εκατοντάδες πολίτες να απαθανατίζουν την ασυνήθιστη εικόνα.
22χρονος αγρότης μιλάει στο newsit.gr για την απόφασή του να κατέβει στο Σύνταγμα.
Στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων που κατεβαίνουν στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας τάσσεται έμπρακτα ο Δήμος Τυρνάβου, στηρίζοντας τις διεκδικήσεις του πρωτογενούς τομέα.
Ο Δήμαρχος Τυρνάβου Αστέριος Τσικριτσής, αναφερόμενος στην κινητοποίηση προς την πρωτεύουσα, τόνισε τη σημασία της μαζικής συμμετοχής για την επιβίωση του κλάδου.
Η μετακίνηση των αγροτών προς το Σύνταγμα
«Αυτή τη στιγμή ο Δήμος Τυρνάβου διέθεσε δύο λεωφορεία ώστε να μετακινηθούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο κεντρικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα» υπογράμμισε μιλώντας στο Orange Press Agency ο Δήμαρχος. Σε ό,τι αφορά τον τρόπο μετάβασης των παραγωγών, σημείωσε ότι «πάρα πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι μετακινούνται με τα ιδιωτικά τους οχήματα αυτή την ώρα, αλλά και τρακτέρ από τον Δήμο μας».
Αγώνας για την επιβίωση και το μέλλον
Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η παρουσία των αγροτών στο κέντρο της Αθήνας έχει έναν ξεκάθαρο συμβολισμό. «Σκοπός τους είναι να δείξουν ότι ο αγώνας δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα συνεχίσουν διότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους και αν δεν δοθούν λύσεις, η αγροτιά και η κτηνοτροφία θα σβήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Τυρνάβου έδωσε μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση στις κινητοποιήσεις, τονίζοντας πως οι παραγωγοί «παλεύουν για το μέλλον το δικό τους, παλεύουν για το μέλλον των παιδιών μας. Παλεύουν για το μέλλον όλης της χώρας».
Κρητικός αγρότης στο Σύνταγμα / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSΙ
Μέλη του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων στη συγκέντρωση στην πλατεία Καραϊσκάκη / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων αναμένουν τους συναδέλφους τους με τα τρακτέρ στο κέντρο της Αθήνας / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Στις 14:45 ξεκίνησε το κονβόι με τρακτέρ με τελικό προορισμό το Σύνταγμα.
Ο νέος αγρότης από την Καρδίτσα, Δημήτρης Βασιλείου, έφτασε με το τρακτέρ του για να συμμετάσχει στο αγροτικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Με καπνογόνα υποδέχτηκαν τα τρακτέρ πάνω στη γέφυρα των Αφιδνών κάτοικοι της περιοχής.
Δεκαπέντε τρακτέρ από τη Λάρισα θα συμμετάσχουν στο αγροτικό συλλαλητήριο με τα πρώτα εξ αυτών να έχουν φτάσει ήδη στις Αφίδνες και να ξεφορτώνονται από τα φορτηγά που τα μετέφεραν.
Τα τρακτέρ που έχουν περάσει τα διόδια των Αφιδνών παραμένουν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου και σε λίγο θα ξεκινήσουν την πορεία τους για το Σύνταγμα.
Σε ειδική πλατφόρμα μετά τα διό ξεφορτώνονται τα τρακτέρ που φτάνουν στις Αφίδνες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος για το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις, που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
Λίγο πριν τις 13:30 έφτασαν στις Αφίδνες τα φορτηγά που μετέφεραν 12 τρακτέρ στην Καρδίτσα. Ξεφορτώθηκαν και θα περνούν τα διόδ
«Καλούμε και τον λαό της Αθήνας να δώσει βροντερό παρών γιατί μας έχουν στηρίξει όλες αυτές τις ημέρες, αλλά και γιατί στα αιτήματά μας είναι πέρα από το να ζήσουμε και να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, είναι ότι τα εξαιρετικά προϊόντα που βγάζουμε φτάνουν στο τραπέζι όλων μας και μπορούμε να παλέψουμε για να μειωθεί αυτή η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι», τόνισε στο ΕΡΤnews ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας.
«Δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης, φύγαμε από τα μπλόκα όμως ο αγώνας μας συνεχίζεται γιατί δεν ικανοποιήθηκαν βασικά μας αιτήματα», πρόσθεσε και ανέφερε ότι αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των αγροτών με αυτή την κινητοποίηση, θα συνεχίσουν «σε τοπικό επίπεδο αλλά και με κεντρικές πρωτοβουλίες».
Σε δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών προχώρησαν αστυνομικές υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, εχθές Πέμπτη, διαπιστώθηκαν δύο παραβάσεις των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.
Συγκεκριμένα, στη Λάρισα συνελήφθη γυναίκα, η οποία εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 30 κατσίκες ιδιοκτησίας της σε απόσταση περίπου 400 μέτρων από τη σταβλική της εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα προβλεπόμενα περιοριστικά μέτρα εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
Στα Φάρσαλα συνελήφθη ένας άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι έβοσκε περίπου 60 πρόβατα ιδιοκτησίας του σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση των ισχυόντων μέτρων για την αποτροπή εξάπλωσης της νόσου.
Λίγο πριν τις 12:30 το μεσημέρι έφτασαν στις Αφίδνες και τα φορτηγά που μετέφεραν τα τρακτέρ των αγροτών από τη Θεσσαλία.
Μέχρι στιγμής έχουν φτάσει στις Αφίδνες εννέα τρακτέρ από τη Φθιώτιδα και εννέα από την Εύβοια. Τα τρακτέρ ξεφορτώνονται από τα φορτηγά που τα μετέφεραν και αναμένουν τους συναδέλφους τους από τη Θεσσαλία, προκειμένου να ξεκινήσει η πορεία τους προς το Σύνταγμα. Στις Αφίδνες υπάρχει και συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής που πραγματοποιεί απολύμανση στα ελαστικά των τρακτέρ για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
H πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13:00 στο Σύνταγμα, με την κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16:00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13:00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.
Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18:00 και 19:00.
Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών. Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.
Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.
Επί ποδός βρίσκεται η Τροχαία, εν όψει της προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στο Σύνταγμα, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να εξελιχθούν ομαλά και με τα λιγότερα προβλήματα για την πόλη οι κινητοποιήσεις, ενώ έχει προβλεφθεί ακόμα και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.
Ειδικότερα, η ΕΛ.ΑΣ. έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.
Φορτωμένα σε φορτηγά μεταφέρονται μέχρι τις Αφίδνες τα τρακτέρ των αγροτών της Φθιώτιδας που θα συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο του Συντάγματος.
Στις 10:30 το πρωί πέρασαν από τα διόδια των Αφιδνών τα πρώτα οκτώ τρακτέρ από τη Λαμία ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν επτά τρακτέρ από την Εύβοια.
Καλημέρα σας από το newsit.gr. Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγροτικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος.