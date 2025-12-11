Οι αγρότες θα κλείσουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή – Πως θα κινηθούν τα μπλόκα από Δερβένι και Μάλγαρα

Νέο μεγάλο μπλόκο ετοιμάζουν να στήσουν οι αγρότες αύριο Παρασκευή (11.12.2025) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια των κινητοποιήσεών τους ως ένδειξη αγανάκτησης για την ακρίβεια και την μείωση επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Μάλγαρα, Δερβένι αλλά και σε άλλες πόλεις της βόρειας Ελλάδας, θα ενωθούν μαζικά αύριο το πρωί και θα κατευθυνθούν προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 09.00 θα ξεκινήσουν δύο πούλμαν με αγρότες και δεκάδες αγροτικά από δυτική Μακεδονία, Καστοριά Γρεβενά και Κοζάνη. Στις 11:30 θα φτάσουν Μάλγαρα, όπου θα ενωθούν με τους αγρότες εκεί και όλοι μαζί θα κατέβουν προς λιμάνι.

Συνολικά 20 τρακτέρ θα ξεκινήσουν από Μάλγαρα συν ιδιωτικά και αγροτικά ΙΧ.

Από τη βόρεια είσοδο, τις 9:30 θα γίνει προσυγκέντρωση στο Δερβένι και θα ξεκινήσουν κατά τις 10.30 για να κατέβουν λιμάνι. Σε αυτη την κινητοποίηση θα συμμετάσχουν μόνο ιδιωτικά ΙΧ.

Από την ανατολική είσοδο στα Πράσινα Φανάρια, θα αποφασίσουν στις 19:00 εάν θα πάνε με τρακτέρ στο λιμάνι ή μόνο με ιδιωτικά ΙΧ, ενώ η σκέψη είναι να κατέβουν στο λιμάνι με δέκα τρακτέρ.