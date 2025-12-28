Οι δύο τάσεις στα μπλόκα των αγροτών: Αποκλείουν τα Μάλγαρα τη Δευτέρα, ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Μπορεί 18 μπλόκα να λένε «ναι» στο διάλογο με τη κυβέρνηση, ωστόσο, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και αύριο Δευτέρα αναμένεται να κόψουν την Ελλάδα στα δύο.

Οι αγρότες παραμένουν σε 57 μπλόκα συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και μετά την Πρωτοχρονιά θα αποφασίσουν για τις υπόλοιπες κινήσεις τους. Ανοιχτό θα είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων για την επιστροφή των εκδρομέων, ενώ θα κλείσουν και τα δύο τη Δευτέρα για 24 ώρες.

Η αλήθεια είναι ότι στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι διαμορφώνονται δύο «γραμμές». Η μία πιο σκληρή που επιμένει στην άρνηση του διαλόγου που προτείνει η κυβέρνηση και η άλλη, η οποία προτείνει να καθίσουν οι αγρότες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι αγρότες στην Νίκαια υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λένε μάλιστα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Στο μεταξύ, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Δείτε live στους χάρτες της Google που υπάρχουν μπλόκα

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από χθες και επ’ αόριστον έκλεισε και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα κόβοντας την Ελλάδα στα δύο. Οπως πάντως έκαναν γνωστό οι αγρότες την Τρίτη (30.12.2025) θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα. Παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά.

Στο τελωνείο Ευζώνων θα προχωρήσουν σήμερα, Κυριακή, σε δύο τετράωρους αποκλεισμούς και των δύο ρευμάτων, από τις 12.00 μέχρι τις 16.00 και από τις 18.00 μέχρι τις 22.00.

Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στο Δερβένι, στην Εγνατία οδό, είναι προγραμματισμένο να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας το μεσημέρι (13.00-14.00).

Στην Χαλκίδα, από την άλλη πλευρά, οι αγρότες έκλεισαν χθες Σάββατο (27/12) την υψηλή γέφυρα και παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 20:00. Λένε μάλιστα ότι δεν θα σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐα προχώρησαν χθες Σάββατο (27.12.2025) στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας. Είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων μετά από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.