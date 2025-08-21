Συμβαίνει τώρα:
Οι Έλληνες προτιμούν ταξίδια στο εξωτερικό – Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί που επιλέγουν

Τι δείχνουν τα στοιχεία της μελέτης για τα ταξίδια των Ελλήνων στο εξωτερικό
Μπορεί η Ελλάδα να είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, όμως σύμφωνα με μελέτη, οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό για τα ταξίδια τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence με τίτλο «Εξερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση από Ελλάδα, 2023-2024», οι Ελληνες ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό, πραγματοποιούν μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ φαίνεται ότι στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Οι Έλληνες πραγματοποίησαν περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό το 2024 σε σχέση με το 2023, με τις πληρωμές να καταγράφουν ιστορικά υψηλά, ενώ οι διανυκτερεύσεις παραμένουν κάτω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

Ακόμη, επιλέγουν προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης περισσότερο από εκείνους στα Βαλκάνια.

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ Intelligence, οι αναχωρήσεις αυξήθηκαν κατά 8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024, ενώ οι πληρωμές παρουσίασαν άνοδο 15%, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ από 2,4 δισ. το 2023. Παράλληλα, οι διανυκτερεύσεις σημείωσαν οριακή μείωση 1% (34,5 εκατ. το 2024 από 34,9 εκατ. το 2023).

Η ταχύτερη ανάκαμψη των πληρωμών οφείλεται στις πληθωριστικές πιέσεις που αύξησαν το κόστος των τουριστικών πακέτων, αλλά και στη στροφή των Ελλήνων ταξιδιωτών σε προορισμούς υψηλής τουριστικής δαπάνης στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.

Ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι προορισμοί

Τα ταξίδια προς χώρες της ζώνης του ευρώ παρουσίασαν εντυπωσιακή άνοδο σε όλα τα μεγέθη: αναχωρήσεις +15%, διανυκτερεύσεις +5%, πληρωμές +19%. Οι παραδοσιακοί προορισμοί υψηλής δαπάνης, όπως Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία, αύξησαν το μερίδιό τους από 27% σε 28%, ενώ οι γειτονικές χώρες χαμηλής δαπάνης, Βουλγαρία και Τουρκία, υποχώρησαν από 26% σε 22%.

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) αυξήθηκε 7% (€420 το 2024 από €393 το 2023), η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) 17% (€81 από €70) και η Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) μειώθηκε 9% (5,2 διανυκτερεύσεις από 5,6), σύμφωνα με τη μελέτη. Η αύξηση της ΜΚΔ οφείλεται στην υψηλότερη ημερήσια δαπάνη παρά τη μείωση της διάρκειας παραμονής, ενισχυμένη από επιλογή προορισμών υψηλής δαπάνης και αλλαγή τύπου ταξιδιού (περισσότερος παραθερισμός και city break, λιγότερες διακοπές σε φίλους/συγγενείς).

Παρά την αύξηση των δαπανών, οι βασικοί δείκτες του εξερχόμενου τουρισμού παραμένουν χαμηλότεροι σε σύγκριση με τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ελλάδα: ΜΚΔ -27%, ΜΔΔ -9%, ΜΔΠ -20%.

Η εποχικότητα του εξερχόμενου τουρισμού κατανέμεται πιο ομοιόμορφα στα τέσσερα τρίμηνα, σε αντίθεση με τον εισερχόμενο που επικεντρώνεται στο 2ο και 3ο τρίμηνο. Το 2024 παρατηρήθηκε αύξηση του 1ου τριμήνου στις αναχωρήσεις (22% από 20%) και στις πληρωμές (20% από 18%), ενώ το 4ο τρίμηνο ανέβηκε στις διανυκτερεύσεις (25% από 22%). Αντίθετα, μειώθηκαν τα μερίδια του 3ου τριμήνου σε όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με την μελέτη, η βελτίωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα επηρέασε θετικά στην επιθυμία των κατοίκων της Ελλάδας για ταξίδια στο εξωτερικό.

