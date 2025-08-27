Οι επιστήμονες καθησυχάζουν για τα ελληνικά αυγά: «Τα αιώνια χημικά βρίσκονται σε όλες τις τροφές»

Τα ελληνικά αυγά έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο των επιστημόνων καθώς εντοπίστηκαν «παντοτινά χημικά» με τους επιστήμονες πάντως να μην ανησυχούν καθώς «βρίσκονται πλέον παντού».

Συγκεκριμένα καθησυχαστικός εμφανίζεται ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, σχετικά με τα ευρήματα της πρόσφατης μελέτης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ για τα «παντοτινά χημικά» (PFOS) στα ελληνικά αυγά.

Η έρευνα βασίστηκε σε τυχαία δειγματοληψία αυγών από πέντε περιοχές της χώρας, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πανευρωπαϊκής μελέτης. Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι ορισμένα δείγματα ξεπερνούσαν τα όρια που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτίμηση διατροφικού κινδύνου.

«Τα χημικά αυτά βρίσκονται πλέον παντού στο περιβάλλον, γι’ αυτό και χαρακτηρίζονται “αιώνια”. Είναι πιθανό να τα εντοπίσουμε ακόμη και στο αίμα μας», εξηγεί στο iatropedia.gr ο Καθηγητής Ν. Θωμαΐδης, ο οποίος είναι ένας εκ των ερευνητών της συγκεκριμένης μελέτης.

Προσθέτει δε πώς ο πραγματικός κίνδυνος αφορά κυρίως τους «υψηλούς καταναλωτές», δηλαδή όσους καταναλώνουν πάνω από δύο αυγά καθημερινά.

«Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει μια τυχαία δειγματοληψία σε πέντε περιοχές, ακριβώς στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης έρευνας που γίνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για να δούμε με τις αναλύσεις που κάναμε στο εργαστήριό μας, τα επίπεδα που υπάρχουν σε διάφορες κατηγορίες χημικών, μεταξύ αυτών και στα αιώνια χημικά PFΑS», αναφέρει.

«Τα αυγά από ελεγμένες κτηνοτροφικές μονάδες δεν περιέχουν παντοτινά χημικά»

Παρά τα αποτελέσματα, ο ίδιος δεν βλέπει λόγο ανησυχίας για τον γενικό πληθυσμό. «Δεν χρειάζεται πανικός ούτε γενικευμένες προειδοποιήσεις», αναφέρει, σημειώνοντας ότι τα αυγά που πωλούνται από πιστοποιημένους παραγωγούς και μεγάλες μονάδες υπόκεινται ήδη σε ελέγχους, τόσο από τους ίδιους όσο και από τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή, η ασφαλέστερη πρακτική για τους καταναλωτές είναι να προμηθεύονται αυγά αποκλειστικά από ελεγχόμενες, πιστοποιημένες πηγές. «Ο έλεγχος υπάρχει, το θεσμικό πλαίσιο είναι αυστηρό και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συνεχίζονται», υπογραμμίζει.

Η μελέτη, υπογραμμίζει ο κ. Θωμαΐδης, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην Ελλάδα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι τα ελληνικά αυγά, στο σύνολό τους, συνιστούν απειλή για τη δημόσια υγεία.

«Αυτό που πρέπει να κάνει οποιοσδήποτε είναι να παίρνει αυγά από πιστοποιημένους παραγωγούς που έχουν ελεγχθεί. Οι μεγάλες μονάδες κάνουν ελέγχους. Είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να κάνουν έλεγχο και για αυτές τις ουσίες. Ο ΕΦΕΤ επίσης έχει πρόγραμμα παρακολούθησης», καταλήγει ο Καθηγητής.