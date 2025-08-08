Οι καπνοί από τη φωτιά σε Κερατέα και Τουρκία έφτασαν σε Σκύρο και Αντικύθηρα

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός του πύρινου ολέθρου που μαίνεται από το νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα.

Η κατάσταση στην Κερατέα είναι απελπιστική με τις φλόγες που ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, ανάρτησε στα social media εικόνα με την πορεία των καπνών από την Κερατέα αλλά και από την Τουρκία – μεγάλη φωτιά καίει ανεξέλέγκτη και στα Δαρδανέλλια.

Λόγω της έντασης της φωτιάς και του πυκνού καπνού, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων στην Τουρκία, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας.

«Ο δρόμος του καπνού… ο δρόμος του μελτεμιού… Οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία έφτασαν μέχρι τη Σκύρο, ενώ καπνοί από την πυρκαγιά στην Κερατέα μεταφέρθηκαν μέχρι τα Αντικύθηρα», γράφει σε ανάρτηση.