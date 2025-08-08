Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Οι καπνοί από τη φωτιά σε Κερατέα και Τουρκία έφτασαν σε Σκύρο και Αντικύθηρα

Η κατάσταση στην Κερατέα είναι απελπιστική με τις φλόγες που ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους
Οι καπνοί από τη φωτιά σε Κερατέα και Τουρκία έφτασαν σε Σκύρο και Αντικύθηρα

Ένας νεκρός είναι ο τραγικός απολογισμός του πύρινου ολέθρου που μαίνεται από το νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Κερατέα

Η κατάσταση στην Κερατέα είναι απελπιστική με τις φλόγες που ενισχύονται από τους πολύ ισχυρούς ανέμους, να καίνε τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Νωρίτερα, ο διευθυντής ερευνών του ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβαρδος, ανάρτησε στα social media εικόνα με την πορεία των καπνών από την Κερατέα αλλά και από την Τουρκία – μεγάλη φωτιά καίει ανεξέλέγκτη και στα Δαρδανέλλια. 

Λόγω της έντασης της φωτιάς και του πυκνού καπνού, διακόπηκε η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων στην Τουρκία, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. 

«Ο δρόμος του καπνού… ο δρόμος του μελτεμιού… Οι καπνοί από τις φωτιές στην Τουρκία έφτασαν μέχρι τη Σκύρο, ενώ καπνοί από την πυρκαγιά στην Κερατέα μεταφέρθηκαν μέχρι τα Αντικύθηρα», γράφει σε ανάρτηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo