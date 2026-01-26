Συμβαίνει τώρα:
Οι μεγαλύτερες εργατικές τραγωδίες στην Ελλάδα από την Πετρόλα και την Πυρκάλ μέχρι τη Λάρκο και τη Βιολάντα

Οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, η εργασία μετατράπηκε σε θάνατο: μια ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα κατέστρεψε μια πρότυπη μονάδα παραγωγής, παρασύροντας στον θάνατο τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες, μία Πέμπτη αγνοείται. Η τοπική κοινωνία αλλά και η Ελλάδα έχει βυθιστεί στο πένθος.

Λίγες ώρες πριν την σιχυρή έκρηξη, οι εργαζόμενοι στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ούτε που θα μπορούσαν να φανταστούν τι θα γινόταν το ίδιο βράδυ. Γελούσαν και διασκέδαζαν σε κέντρο, καθώς πραγματοποιούσαν την κοπή της πίτας χωρίς τίποτα να προοικονομεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε. 

Μέσα από τις φλόγες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ανασύρθηκαν απανθρακωμένες τέσσερις εργαζόμενες ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται από τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν είναι μοναδική: η Ελλάδα έχει πληρώσει με ανθρώπινες ζωές τη μάχη της βιομηχανικής ανάπτυξης και την παραμέληση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Από την Πετρόλα το 1992 και την ΠΥΡΚΑΛ το 1995, μέχρι τα πρόσφατα δυστυχήματα στη Λάρκο και στα Γρεβενά…

Πετρόλα 1992, Ελευσίνα

1η Σεπτεμβρίου 1992. Νωρίς το πρωί μια ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει τις εγκαταστάσεις της «Πετρόλα» στην Ελευσίνα. Ένας εργάτης είναι ήδη νεκρός, δεκάδες έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι φέρουν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, λόγω διαρροής μεγάλων ποσοτήτων μίγματος υγραερίων και ελαφριάς νάφθας.

Εργάτες τρέχουν να βοηθήσουν. Οι τραυματισμένοι συνάδελφοί τους μεταφέρονται στα νοσοκομεία. Τις επόμενες ημέρες θα χάσουν τη μάχη. Ο τραγικός απολογισμός: 15 νεκροί και 24 τραυματίες.

ΠΥΡΚΑΛ 1995, Ελευσίνα

Την 29η Αυγούστου 1995, μέσα στο μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής πυρομαχικών της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα, μία τρομακτική έκρηξη συγκλόνισε τις εγκαταστάσεις.

Ήταν 13:49 το μεσημέρι. Η βάρδια πλησίαζε στο τέλος της, όταν μια ισχυρή έκρηξη έπληξε τη μονάδα συναρμολόγησης βομβιδίων όλμου 4,2 ιντσών - μια διαδικασία καθημερινή αλλά επικίνδυνη, που τότε εξελίχθηκε σε τραγωδία.

Τρεις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν ακαριαία, δεκατρείς ακόμα τραυματίστηκαν, πολλοί από σοβαρά μέχρι πολύ σοβαρά, σε μια στιγμή που δεν έπρεπε να είναι τίποτα περισσότερο από μια εργάσιμη ημέρα.

Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν σκληρές και συγκλονιστικές, καθώς οι συνάδελφοί τους και οι πρώτες βοήθειες έσπευσαν να βοηθήσουν - ανάμεσά τους ασθενοφόρα και δυνάμεις από τη γύρω περιοχή, ακόμα και από άλλες βιομηχανικές μονάδες.

Η έκρηξη έφερε στο φως τα κενά ασφαλείας σε χώρους εργασίας με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο - και ενίσχυσε την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Ρικομέξ 1999, Αθήνα

Ο σεισμός της Αθήνας της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 είναι για όλους όσοι τον έζησαν τότε στην πρωτεύουσα μια συλλογική τραυματική εμπειρία. Ωστόσο, η τραγωδία στο εργοστάσιο της Ρικομέξ στο Μενίδι καταγράφεται ως το πιο πολύνεκρο εργατικό δράμα, καθώς οι 39 νεκροί του ήταν στην πλειονότητά τους εργαζόμενοι που εκτελούσαν το καθήκον τους. Την ώρα που η γη σείστηκε, το κτίριο της επιχείρησης κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος, εγκλωβίζοντας στα έγκατά του δεκάδες ανθρώπους που δεν πρόλαβαν καν να αντιδράσουν.

Οι συγγενείς τους έζησαν έναν «διπλό θάνατο»: την απώλεια των αγαπημένων τους και στη συνέχεια την αδιανόητη μάχη που έπρεπε να δώσουν στα δικαστήρια.

Η δικαστική δικαίωση ήρθε πολύ αργά και μετά από έναν εξαντλητικό αγώνα.

Σωληνουργία Κορίνθου, 2003

Έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους από ισχυρή έκρηξη φιάλης αερίου που σημειώθηκε στις 10.30 το πρωί της Πέμπτης 3 Απριλίου 2003 στο εργοστάσιο «Σωληνουργία Κορίνθου ΑΕ». Τρία άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Η ένταση της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον εξοπλισμό και την κτιριακή υποδομή.

Λαχαναγορά Ρέντη, 2003

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2003, ο κύκλος του αίματος συνεχίστηκε στη βιομηχανική περιοχή του Ρέντη. Στη βιοτεχνία επεξεργασίας κρεάτων «Φλωρίδης», εκτελούνταν εργασίες συντήρησης και ηλεκτροσυγκόλλησης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, σημειώθηκε ανάφλεξη και στη συνέχεια ισχυρή έκρηξη από φιάλη προπανίου που βρισκόταν στον χώρο.

Από την έκρηξη βρήκαν τραγικό θάνατο 2 εργατοτεχνίτες. Το δυστύχημα κατέδειξε την έλλειψη τήρησης των κανόνων πυρασφάλειας κατά τη διάρκεια «θερμών εργασιών» σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, μετατρέποντας μια εργασία ρουτίνας σε φονική παγίδα.

Ο θάνατός τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ακαριαίος, αφού η απόσταση που τους χώριζε από τη φιάλη προπανίου ήταν μικρή. Οι δυο εργατοτεχνίτες, που δούλευαν από το πρωί στο εργοστάσιο, σχεδόν διαμελίστηκαν.

Marfin 2010, Αθήνα

Ήταν 5 Μαΐου του 2010 και στην Αθήνα πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων ενάντια στο πρώτο μνημόνιο.

Οι διαδηλωτές στην Σταδίου βλέπουν μαύρους καπνούς από το κτίριο της Μαρφίν. Η Μαρφίν φλέγεται. Τρεις εργαζόμενοι – η μία έγκυος – βρίσκουν φρικτό θάνατο. Τραγικό ήταν το τέλος για τους: Αγγελική Παπαθανασοπούλου (έγκυος τεσσάρων μηνών), Επαμεινώνδα Τσακάλη και Παρασκευή Ζούλια.

Οι υπόλοιποι διασώζονται σκαρφαλώνοντας σε διπλανά κτίριο ή πηδώντας από τα μπαλκόνια. Οι εικόνες τρομακτικές… χαράζονται για πάντα στην μνήμη των ανθρώπων.

ΛΑΡΚΟ 2019, Λάρυμνα Φθιώτιδας

Στις 4 Νοεμβρίου 2019, στη ΛΑΡΚΟ, μια ισχυρή έκρηξη σε χώρο παραγωγής κοντά στα ηλεκτρικά καμίνια συγκλόνισε το εργοστάσιο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας εργάτης, πατέρας τριών παιδιών.

Ο 56χρονος εκτελούσε την εργασία όταν σημειώθηκε η έκρηξη που του στοίχισε τη ζωή. Όλα έγιναν νωρίς το πρωί στο τμήμα της κοκκοποίησης, εκεί δηλαδή που το μετάλλευμα βρίσκεται στην τελική του φάση.


Η κοκκοποίηση γίνεται με χρήση οξυγόνου. Σ' εκείνο το σημείο, λένε, κάτω από άγνωστες συνθήκες προκλήθηκε έκρηξη και ο εργαζόμενος βρήκε τραγικό θάνατο - ήταν κοντά στο σημείο της έκρηξης.

Σε απόσταση ήταν άλλοι τρεις εργαζόμενοι, χωρίς όμως να πάθει κάποιος κάτι.

Άμεσα οι συνάδελφοι του άτυχου εργάτη έτρεξαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά ο θάνατός του ήταν ακαριαίος.

ΕΛΤΕΚ 2022, Γρεβενά

Στις 21 Μαρτίου 2022, στην Ιτέα Γρεβενών, σημειώθηκε μια από τις πιο τρομακτικές εκρήξεις στο εργοστασίου της ΕΛΤΕΚ στην περιοχή της Ιτέας στα Γρεβενά. Το εργοστάσιο παραγωγής εκρηκτικών υλών και δυναμίτιδας ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά, με την έκρηξη να γίνεται αισθητή σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων.

Τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν εξαφανίστηκε από τον χάρτη.

Οι έρευνες κατέδειξαν την επικινδυνότητα της βιομηχανίας εκρηκτικών και τα κενά που μπορεί να υπάρξουν στον χειρισμό ευαίσθητων υλικών. Η έκρηξη έγινε αισθητή ακόμη και στην πόλη των Γρεβενών που απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα.

Άνδρες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας που ερεύνησαν τον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου και σε αρκετή απόσταση από το σημείο της έκρηξης εκτός από χαλάσματα, μπετόν και σίδερα εντόπισαν ανθρώπινα μέλη που ανήκαν στους τρεις αγνοούμενους που εκείνη την ώρα εργάζονταν στο χώρο παραγωγής του εργοστασίου.

