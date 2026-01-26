Οι μεγαλύτερες εργατικές τραγωδίες στην Ελλάδα από την Πετρόλα και την Πυρκάλ μέχρι τη Λάρκο και τη Βιολάντα

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, η εργασία μετατράπηκε σε θάνατο: μια ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα κατέστρεψε μια πρότυπη μονάδα παραγωγής, παρασύροντας στον θάνατο τέσσερις γυναίκες εργαζόμενες, μία Πέμπτη αγνοείται. Η τοπική κοινωνία αλλά και η Ελλάδα έχει βυθιστεί στο πένθος.

Λίγες ώρες πριν την σιχυρή έκρηξη, οι εργαζόμενοι στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, ούτε που θα μπορούσαν να φανταστούν τι θα γινόταν το ίδιο βράδυ. Γελούσαν και διασκέδαζαν σε κέντρο, καθώς πραγματοποιούσαν την κοπή της πίτας χωρίς τίποτα να προοικονομεί την τραγωδία που θα ακολουθούσε.

Μέσα από τις φλόγες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ανασύρθηκαν απανθρακωμένες τέσσερις εργαζόμενες ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται από τη στιγμή της ισχυρότατης έκρηξης.

Η τραγωδία στα Τρίκαλα δεν είναι μοναδική: η Ελλάδα έχει πληρώσει με ανθρώπινες ζωές τη μάχη της βιομηχανικής ανάπτυξης και την παραμέληση της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Από την Πετρόλα το 1992 και την ΠΥΡΚΑΛ το 1995, μέχρι τα πρόσφατα δυστυχήματα στη Λάρκο και στα Γρεβενά…

Πετρόλα 1992, Ελευσίνα

1η Σεπτεμβρίου 1992. Νωρίς το πρωί μια ισχυρή έκρηξη συγκλονίζει τις εγκαταστάσεις της «Πετρόλα» στην Ελευσίνα. Ένας εργάτης είναι ήδη νεκρός, δεκάδες έχουν τραυματιστεί, οι περισσότεροι φέρουν σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε μονάδα διύλισης αργού πετρελαίου, λόγω διαρροής μεγάλων ποσοτήτων μίγματος υγραερίων και ελαφριάς νάφθας.

Εργάτες τρέχουν να βοηθήσουν. Οι τραυματισμένοι συνάδελφοί τους μεταφέρονται στα νοσοκομεία. Τις επόμενες ημέρες θα χάσουν τη μάχη. Ο τραγικός απολογισμός: 15 νεκροί και 24 τραυματίες.