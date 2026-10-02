Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η Κρήτη για δεύτερο γύρο βροχοπτώσεων από το απόγευμα – Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι, φόβοι για νέες πλημμύρες

Σε επιφυλακή παραμένουν η Περιφέρεια και οι δήμοι στην Κρήτη, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής (2.10.26) αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας με έναν νεκρό. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη άφησε πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά του Ρεθύμνου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων. Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην περιοχή του Γιόφυρου, η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει δίπλα στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε σημείο πολύ κοντά στον αστικό ιστό, σε σχολεία και κατοικίες.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI