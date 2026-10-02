Ελλάδα

Κακοκαιρία: Σε επιφυλακή η Κρήτη για δεύτερο γύρο βροχοπτώσεων από το απόγευμα – Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι, φόβοι για νέες πλημμύρες

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων
Κακοκαιρία στην Κρήτη
ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI
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Σε επιφυλακή παραμένουν η Περιφέρεια και οι δήμοι στην Κρήτη, καθώς από το απόγευμα της Παρασκευής (2.10.26) αναμένεται νέος γύρος έντονων βροχοπτώσεων, την ώρα που ο νομός μετρά τις πληγές του από το πρώτο σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας με έναν νεκρό.

Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη άφησε πίσω του έναν νεκρό κτηνοτρόφο στο Ρέθυμνο, μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, κατολισθήσεις, κατεστραμμένους δρόμους και σοβαρά προβλήματα σε ορεινά χωριά του Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και τα συνεργεία των δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην περιοχή του Γιόφυρου, η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει δίπλα στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε σημείο πολύ κοντά στον αστικό ιστό, σε σχολεία και κατοικίες.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI

Στην ίδια περιοχή έχουν σημειωθεί στο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν πραγματοποιηθεί έργα προστασίας. Ωστόσο, η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερχείλισης.

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Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση στη Φοινικιά, όπου αρκετές επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι δοκιμάστηκαν από τα έντονα φαινόμενα. Πρόκειται για περιοχή που έχει παρουσιάσει πλημμυρικά προβλήματα και στο παρελθόν.

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Τεράστιες ζημιές στον Μυλοπόταμο

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μυλοπόταμος, με τον δήμο να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας λόγω της έκτασης των καταστροφών. Σήμερα, Παρασκευή, παραμένουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μυλοποτάμου, για λόγους ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Τα σοβαρότερα προβλήματα καταγράφονται στα Ζωνιανά, τα Λιβάδια, την Αξό και γενικότερα στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Στα Ζωνιανά η υπερχείλιση του ζωνιανού ποταμού είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών να περάσουν μέσα από το χωριό, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, τοιχία και άλλες υποδομές.

Κακοκαιρία στην Κρήτη
Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση ορεινών χωριών. Ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι ζημιές στο δίκτυο αποχέτευσης από την Αξό έως τα Απλαδιανά, ενώ σοβαρά έχει πληγεί τόσο το βασικό όσο και το αγροτικό οδικό δίκτυο.

Κακοκαιρία στην Κρήτη
Photo / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε και καταρρεύσεις κατοικιών. Στα Κυνηγιανά, ένα μικρό χωριό του δήμου κατέρρευσε μερικώς ακατοίκητο σπίτι, ενώ δύο ακόμη κατοικίες υπέστησαν μερική κατάρρευση στο Βενί. Βέβαια η τελική καταμέτρηση των ζημιών θα γίνει με το πέρας των φαινομένων.

Η κακοκαιρία είχε, παράλληλα, τραγική κατάληξη στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος είχε φύγει το βράδυ της Τετάρτης για το ποιμνιοστάσιό του και έκτοτε αγνοούνταν, εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης στην οποία συμμετείχαν Αστυνομία και Πυροσβεστική.

Στα Λιβάδια αποφεύχθηκε μία ακόμη τραγωδία, όταν ένα αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαινε ζευγάρι παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά μετά την υποχώρηση του δρόμου. Οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο ΠΑΓΝΗ και είναι καλά στην υγεία τους.

Υπερχείλιση στον ποταμό Δρακουλιάρη στο Ηράκλειο
Υπερχείλιση στον ποταμό Δρακουλιάρη στο Ηράκλειο / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος της βροχής στα Ανώγεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, από την Τετάρτη έως το μεσημέρι της Πέμπτης καταγράφηκαν 361,4 χιλιοστά βροχής.

Σήμερα, η προσοχή στρέφεται πλέον στη νέα επιδείνωση του καιρού. Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η περιφέρεια, οι δήμοι, η Πυροσβεστική και η Αστυνομία παραμένουν επί ποδός, καθώς οι ήδη επιβαρυμένες περιοχές καλούνται να αντιμετωπίσουν νέο κύμα βροχοπτώσεων.

Τα νέα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, να διαρκέσουν έως την Κυριακή. Το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην προστασία των κατοίκων και στην αποφυγή μετακινήσεων σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο έχει ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές, καθώς μια νέα έντονη βροχόπτωση μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω μια περιοχή που ήδη δοκιμάζεται.

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