Οριοθετημένες οι τρεις φωτιές στην Πρέβεζα – Υπό μερικό έλεγχο το πύρινο μέτωπο στην Τήνο

Οι θυελλώδεις άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αποτελούν ιδανικό «συνδυασμό» για πυρκαγιές
Φωτιά στην Πρέβεζα
Πυροσβεστικά αεροπλάνα στην κατάσβεση των πύρινων μετώπων της Πρέβεζας / πηγή atpreveza.gr

Οριοθετήθηκαν αργά το βράδυ της Κυριακής (10.08.2025) οι φωτιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη Πρέβεζας. Σε ύφεση η εστία στη Βρυσούλα Πρέβεζας. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Τήνο.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν οι φωτιές που ξέσπασαν σε περιοχές της Πρέβεζας την Κυριακή.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυρκαγιές σε Καστροσυκιά και Στεφάνη έχουν οριοθετηθεί, ενώ η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στη Βρυσούλα Πρεβέζης είναι σε ύφεση.

Ειδικότερα, φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5:14 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην Καστροσυκιά Πρέβεζας κοντά σε κατοικίες. Για τον λόγο αυτό ζητήθηκε η απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην παραλία της Καστροσυκιάς.

 

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 1 ελικόπτερο κι 8 αεροσκάφη.

Επιπλέον, αναζωπύρωση σημειώθηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη Βρυσούλα Πρέβεζας, η οποία αντιμετωπίστηκε, με τη φωτιά να είναι πλέον σε ύφεση. Για τον λόγο αυτό μέσω μηνύματος του 112 ζητήθηκε η απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Κάτω Ρεματιά. Στο σημείο επιχείρησαν 86 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 29 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα ΟΤΑ.

Ακόμη, γύρω στις 7:14 το απόγευμα φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Πρεβέζης.

 

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ με 6 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τέλος, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.

 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4:18 μ.μ. και στο σημείο έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες Ο.Τ.Α.

