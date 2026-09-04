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Φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Πενταγιοί – Σηκώθηκε 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος

Από το έδαφος επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων
Ελικόπτερο ρίχνει νερό σε εστία φωτιάς
Ελικόπτερο ρίχνει νερό σε εστία φωτιάς / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (04.09.2026). Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Πενταγιοί επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν, επίσης, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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