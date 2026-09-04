Φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Πενταγιοί – Σηκώθηκε 1 ελικόπτερο και 1 αεροσκάφος

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (04.09.2026). Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Πενταγιοί επιχειρούν 18 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικών οχημάτων.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν, επίσης, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στους Πενταγιούς Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 4, 2026

Παράλληλα, στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.