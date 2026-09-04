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Άνδρας σε αμόκ μπούκαρε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας: Τον πυροβόλησε αστυνομικός για να τον ακινητοποιήσει

Ο άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο τμήμα - Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός
ΑΤ Μάνδρας
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Συναγερμός σήμανε στο ΑΤ Μάνδρας, όταν ένας άνδρας, μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας που είχε εισβάλει στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας, ακινητοποιήθηκε μόνο όταν ένας από τους αστυνομικούς τον πυροβόλησε στην κοιλιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 31χρονο άνδρα ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο ΑΤ, άρχισε να απειλεί τους αστυνομικούς και τραυμάτισε έναν αστυνομικό.

Παρά τις συνεχείς υποδείξεις των αστυνομικών για να συμμορφωθεί ο 31χρονος δεν υπάκουσε και συνέχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους.

Εκείνη τη στιγμή ένας από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δόκιμος, έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τον πυροβόλησε μία φορά στην κοιλιά, όταν ο άνδρας έσπασε μία τζαμαρία και απειλούσε αστυνομικούς με τα γυαλιά, φωνάζοντας και ουρλιάζοντας.

Στο σημείο αμέσως έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ ταυτόχρονα διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός, ενώ οι άνδρες της ΕΛΑΣ που βρίσκονταν στο περιστατικό αναμένεται να καταθέσουν για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος, είχε ψυχιατρικό ιστορικό.

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