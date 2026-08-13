Υπό έλεγχο η φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία στην περιοχή Μακύνεια – 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13.08.2026) σε αγροτοδασική έκταση στη Μακύνεια Αιτωλοακαρνανίας.

Στάλθηκε μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να εκκενώσουν προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακύνεια Ναυπάκτου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας απομακρυνθείτε προς Μεσολόγγι ή Ναύπακτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

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Αρχικά, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς να είναι σε ετοιμότητα.

Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή της Μακύνειας, μετά και τις υπερπροσπάθειες των εναέριων μέσων και των επίγειων δυνάμεων της πυροσβεστικής.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς στην Αιτωλοακαρνανία, επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

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Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη εκταση την περιοχή Μακύνεια Ναυπακτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπάκτου.

Σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.