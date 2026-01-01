Πάγωσε η Ελλάδα: Στους -20 ο υδράργυρος στο Βαθύσταλο Παρνασσού ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, -14,6 στο Σέλι

Με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες υποδέχτηκε την Πρωτοχρονιά η χώρα με τον υδράργυρο να υποχωρεί πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Η Πρωτοχρονιά ήταν άκρως παγωμένη με τον υδράργυρο ειδικά στα χιονοδρομικά κέντρα να σημειώνει κατακόρυφη πτώση. Πολικό ψύχος επικράτησε στο Βαθύσταλο Παρνασσού με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους -20 βαθμούς, ενώ στους -16 βαθμούς έφτασε στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν.

Να σημειωθεί πάντως ότι παγετός, κατά τόπους πολύ ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (01.01.2026) κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -14.6 °C.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Οσον αφορά στον σημερινό καιρό αναμένονται αρχικά τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές χιονοπτώσεις έως και σε πεδινά τμήματα του Βορείου Αιγαίου (κατά τόπους τα φαινόμενα θα έχουν πρόσκαιρα ένταση), ενώ τοπικές βροχές αναμένονται στα νοτιότερα τμήματα του Αιγαίου και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν στα νότια και θα εξασθενήσουν. Παγετός αναμένεται τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά,

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -11 έως 2 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -13 έως 4 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -8 έως 4-5 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -9 έως 8 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -8 έως 10-11 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 3 έως 9 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από -1 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση σε στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς έως τις βραδινές ώρες.

Στο νομό Αττικής αναμένεται αίθριος γενικά καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βόρειοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση και στροφή των ανέμων σε νοτιοδυτικούς τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 7 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια του νομού θα είναι έως 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -3 έως 4 βαθμούς Κελσίου.