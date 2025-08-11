Παιδί 6 ετών άλλαξε έξι νοσοκομεία μετά από τραυματισμό στα δόντια – Η απάντηση του Υπουργείου Υγείας

Απίστευτη ταλαιπωρία καταγγέλλει ότι υπέστη η οικογένεια ενός 6χρονου αγοριού στο φάσμα του αυτισμού, μετά από τραυματισμό στα δόντια του στις αρχές Αυγούστου. Σύμφωνα με τον πατέρα, το παιδί πέρασε από έξι διαφορετικά νοσοκομεία, με τους γιατρούς να δηλώνουν ότι δεν είναι αρμόδιοι να το αντιμετωπίσουν.

Από την πλευρά της, η 1η ΥΠΕ υποστηρίζει ότι «όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα». Η διαδρομή της ταλαιπωρίας για την οικογένεια ξεκίνησε από το Νοσοκομείο Πύργου, που αρνήθηκε να δεχθεί το παιδί. Στη συνέχεια, στο νοσοκομείο Ρίου, οι γονείς ζήτησαν να μιλήσουν με τη γναθοχειρουργό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να έρθω. Ποιος σας έδωσε το τηλέφωνό μου;» ήταν η πρώτη της φράση, όπως αναφέρει ο πατέρας. Παρά τις εξηγήσεις ότι η κλήση έγινε μέσω του νοσοκομείου, η γιατρός δεν εμφανίστηκε ποτέ. «Δεν μάθαμε ποτέ γιατί. Κι έτσι, με μια απλή φράση “Δεν είμαστε νοσοκομείο τραυμάτων, πηγαίνετε αλλού”, βρεθήκαμε ξανά στο δρόμο, μόνοι, με το παιδί μου τραυματισμένο», σημειώνει.

Ακολούθησε ολονύχτιο ταξίδι προς την Αθήνα. Στις 4 τα ξημερώματα, στο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ΩΡΛ συνέστησε να το δει παιδο-οδοντίατρος στο διπλανό Παίδων «Η Αγία Σοφία» μετά τις 8 το πρωί.

Όμως η οικογένεια, μην αντέχοντας την αναμονή, πήγε στις 6 π.μ. στο «Σωτηρία». Εκεί, οι εφημερεύοντες οδοντίατροι ενηλίκων είπαν πως δεν μπορούσαν να παρέμβουν. Το πρωί, πίσω στο «Αγία Σοφία», η ΩΡΛ που εξέτασε το παιδί «μου ζήτησε συγγνώμη για την υποστελέχωση του νοσοκομείου και μου εξήγησε ότι δεν υπήρχε κανένας παιδο-οδοντίατρος, κανένας γναθοχειρουργός διαθέσιμος να δει το παιδί μου», λέει ο πατέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τελευταία προσπάθεια έγινε στον «Ευαγγελισμό». «Μα κι εκεί, ο γιατρός αρνήθηκε να το εξετάσει. Τότε, κρατώντας την ευγένεια, το ήθος και την αξιοπρέπειά μου, άρχισα να φωνάζω. Κάλεσα την αστυνομία και τα ΜΜΕ», περιγράφει. Παρά την εντολή του διοικητή να εξεταστεί το παιδί, ο γιατρός δεν το είδε και έδωσε γραπτό υπόμνημα με τον λόγο της άρνησης.

Δείτε το έγγραφο που κοινοποίησε ο ίδιος ο πατέρας:

Τελικά, η οικογένεια κατέληξε στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ζητώντας εισαγγελική παρέμβαση. «Με λύπη διαπίστωσα ότι ούτε εκείνος μπορούσε να βοηθήσει, λέγοντας πως “δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα”».

Η απάντηση που έλαβαν από την αστυνομία, το 166 και το Υπουργείο ήταν μία: «Περιμένετε να ξημερώσει η Δευτέρα και να πάτε στο Παίδων Πεντέλης, όπου υπάρχει οδοντίατρος».

Τι απαντά το Υπουργείο Υγείας

Τη δική της εκδοχή δίνει η Διοίκηση της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Συγκεκριμένα, αναφέρει τα εξής:

«Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει για τα πραγματικά γεγονότα αναφορικά με τη διαχείριση περιστατικού ανήλικου ασθενούς που απασχόλησε τον δημόσιο διάλογο.

Στις 2/8/2025, ο ανήλικος προσήλθε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου εξετάστηκε από ειδικευόμενη χειρουργό. Το περιστατικό έλαβε οδηγίες και παραπέμφθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η οικογένεια επέλεξε να μεταβεί απευθείας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΓΝΠ).

Στο ΠΓΝΠ, το παιδί εξετάστηκε από εφημερεύοντα παιδίατρο. Ενημερώθηκε η γναθοχειρουργός, η οποία, μολονότι δεν εφημέρευε, παρείχε τηλεφωνικές οδηγίες για λήψη παυσίπονου, αποφυγή σκληρών τροφών και διενέργεια πανοραμικής ακτινογραφίας τη Δευτέρα 4/8/2025. Η εκτίμηση του περιστατικού δεν το κατέταξε σε επείγον.

Στις 3/8/2025 και ώρα 02:37, ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ του Γ.Ν.Π.Α. «Παν. & Αγλαΐα Κυριακού». Εξετάστηκε από την εφημερεύουσα ιατρό ΩΡΛ, η οποία έκρινε την περίπτωση ως παιδο-οδοντιατρική. Καταγράφηκαν μικρές κακώσεις στοματικής χώρας. Εκείνη την ημέρα εφημέρευε γναθοχειρουργός στο νοσοκομείο.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο ασθενής προσήλθε στο Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» αναζητώντας οδοντίατρο. Ενημερώθηκε ότι δεν υπήρχε εφημερεύων οδοντίατρος και ότι θα εκτιμηθεί από ΩΡΛ. Η εκτίμηση ανέδειξε μικρές κακώσεις άνω και κάτω τομέων, χωρίς άλλη παθολογική εύρεση.

Ο γονέας ωστόσο δήλωσε πρόθεση μετάβασης στο Γ.Ν. «Ευαγγελισμός». Ο ασθενής εξήλθε στις 14:30 της ίδιας ημέρας.

Στις 20:30, οι ιατροί του Γ.Ν.Π.Α. «Η Αγία Σοφία» επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον γονέα, ενημερώνοντάς τον ότι είχε προγραμματιστεί ραντεβού για τις 09:30 της 4/8/2025 στο Οδοντιατρικό Τμήμα του Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης.

Το Υπουργείο Υγείας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του περιστατικού και υπενθυμίζει ότι όλες οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα».

Πηγή: iatropedia.gr