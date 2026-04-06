Παλλήνη: Νεκρός άνδρας με ταϊράπ γύρω από τον λαιμό του

Κλαούντιο Σούμπασι

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν περαστικοί στην Παλλήνη. Λίγο πριν τις 8:30 το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας (06.04.2026), βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας περίπου 50 ετών με δεματικά καλώδια (ταϊράπ) τυλιγμένα γύρω από τον λαιμό του!

Ο άνδρας που έφερε ταϊράπ στον λαιμό του, εντοπίστηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου στην Παλλήνη, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Το πτώμα εντόπισε περαστικός, ο οποίος το είδε σε χαντάκι στην 541 ΠΧ και την οδό Λεονταρίου, στα όρια Παλλήνης και Παιανίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δεματικά είναι δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, κάτι που δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Βάσει των πρώτων ενδείξεων, ο θάνατος του άνδρα φαίνεται να είχε επέλθει πριν από μερικές ώρες έως και ημέρες.

Οι αστυνομικοί αναμένεται να αναζητήσουν οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής για να εντοπίσουν τυχόν ύποπτες κινήσεις.

Στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής, ο οποίος θα εξετάσει τη σορό του άτυχου άνδρα.

Παράλληλα, οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να βρουν τα στοιχεία ταυτότητας του νεκρού.

 

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την αστυνομία.

