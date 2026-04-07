Παλλήνη: Το σημείωμα αγάπης στην οικογένειά του και οι περίεργες κακώσεις – Μυστήριο με τον άνδρα που βρέθηκε νεκρός με tie wrap στον λαιμό

Οι αναλυτές κατάφεραν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τη σορό, να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει, και στη συνέχεια να βρουν ένα σημείωμα που παραπέμπει σε αυτοκτονία
Δημήτρης Πώποτας , Άρια Καλύβα

Το σημείωμα που ευχαριστεί τους δικούς του ανθρώπους και δηλώνει ότι τους αγαπάει, περίεργες κακώσεις στο σώμα του 49χρονου και η νεκροτομή που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου συνθέτουν το παζλ στο θρίλερ που άρχισε να ξεδιπλώνεται χθες το βράδυ (6.4.26) στην Παλλήνη. Τότε που ένας διερχόμενος πολίτης εντόπισε το πτώμα ενός άνδρα πεσμένο στο χαντάκι σε ένα σημείο πολύ κοντά στην παιδική χαρά της περιοχής.

Ο ιατροδικαστής και οι αναλυτές ανθρωποκτονιών που έφτασαν στο σημείο στην Παλλήνη εντόπισαν τον άντρα δεμένο στο λαιμό με δύο ταινίες tie wrap με φορά αντίθετη που έδειχναν πως πιθανότητα ο ίδιος έβαλε, και ένα σημείωμα με το οποίο αναφέρει στη γυναίκα του και στον αδερφό του πόσο πολύ τους αγαπάει, χωρίς ωστόσο να κάνει λόγο για τα αίτια που τον οδήγησαν στην απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.

Όμως, ο ιατροδικαστής που έκανε τη νεκροψία εντόπισε και κάποιες κακώσεις που δεν συνάδουν με αυτοκτονία. Έτσι η υπόθεση περιπλέκεται, και για αυτό θέλει σήμερα να πραγματοποιήσει νεκροτομή στο πτώμα του 49χρονου προκειμένου να φωτιστούν όλες οι πτυχές της περίεργης αυτής υπόθεσης.

Ήταν χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν ένας διερχόμενος στην οδό 341 π.Χ. στην Παλλήνη εντόπισε στο χαντάκι έναν άνδρα νεκρό και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αναλυτές κατάφεραν μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να ταυτοποιήσουν τη σορό, να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει, και στη συνέχεια να βρουν ένα σημείωμα που παραπέμπει σε αυτοκτονία.

Παράλληλα, ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από τους δικούς του ανθρώπους προκειμένου να διαπιστώσουν αν το τελευταίο διάστημα τον απασχολούσε κάτι, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα και αν είχαν διαπιστώσει ότι είχε πάρει απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του.

