Πανελλήνιες 2026 – Νεοελληνική Γλώσσα: Τα θέματα και οι απαντήσεις

Το newsit.gr σε συνεργασία με τον «Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ», θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026
Μαθητές στις Πανελλήνιες εξετάσεις / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στην πρεμιέρα των Πανελλήνιων εξετάσεων σήμερα Παρασκευή (29.5.26).

Τα θέματα που «έπεσαν» στις Πανελλήνιες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας για τους υποψήφιους των ΓΕΛ ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Το θέμα της Έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη ηλικία, ενώ το λογοτεχνικό κείμενο ήταν ένα ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου.

Δείτε εδώ τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Δείτε εδώ τις απαντήσεις των θεμάτων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας από το ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Εκτιμήσεις για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας

Το θέμα που επέλεξε η επιτροπή για το εφετινό θέμα της έκθεσης είναι αρκετά επίκαιρο και ενδιαφέρον.

Τυπικά, το θέμα της τρίτης ηλικίας και της ανθρώπινης μοναξιάς αφορά θεματική ενότητα της Α’ Λυκείου, με αναφορές, όμως, σε ενότητες και των άλλων τάξεων. Η περίληψη είναι εστιασμένη σε ένα ερώτημα που εύκολα εντοπίζεται από το Κείμενο 1.

Τα θέματα Β΄ της θεωρίας είναι σαφή, χωρίς κάποια δυσκολία για τους μαθητές που έχουν μελετήσει.

Το ποίημα του Εμπειρίκου, πέρα από το γεγονός ότι μεταφέρει ένα αισιόδοξο μήνυμα στους νέους, και από εξεταστικής άποψης είναι κατανοητό, εύκολα διαχειρίσιμο στα νοήματά του.

Το θέμα Δ έχει ξεκάθαρη δομή ερωτήσεων, με απαντήσεις που μπορούν να διαμορφωθούν τόσο από προσωπικές εμπειρίες των μαθητών, όσα και από τα δοθέντα κείμενα.

Σαραντίτη Ειρήνη Φροντιστήρια Διακρότημα

