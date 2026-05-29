Πανελλήνιες 2026: Αυτά είναι τα θέματα στη Νεοελληνική Γλώσσα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ

Δείτε αναλυτικά τα θέματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα, Παρασκευή (29.5.26), οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιοι στις φετινές Πανελλήνιες διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026 – 2027. Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα εξεταστούν το Σάββατο 30 Μαΐου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Δείτε εδώ τα θέματα που έπεσαν στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.

Το πρόγραμμα των Πανελλήνιων

Μετά τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία για τους μαθητές των Γενικών λυκείων και τα Νέα Ελληνικά για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι εξετάσεις των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα: Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Αντίστοιχα, το πρόγραμμα των Πανελλαδικών για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, έχει ως εξής: Έναρξη το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Συνέχεια, στις 2 Ιουνίου, εξέταση στα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Θα ακολουθήσουν, από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου οι εξετάσεις σε μαθήματα ειδικότητας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026.

Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

