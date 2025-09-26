Πάνος Ρούτσι: «Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις» – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Δεκτό έγινε σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το αίτημα του Πάνου Ρούτσι που κάνει απεργία πείνας, για εκταφή του γιου του, Ντένις, ο οποίος είναι ένα από τα θύματα στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο Πάνος Ρούτσι εμφανίστηκε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, ωστόσο τόνισε στο Open πως δεν είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί, καθώς θέλει και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο απεργός πείνας ανέφερε συγκεκριμένα: «Δεν είναι αυτό που επιθυμώ ακριβώς. Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού. Θέλω και τοξικολογικές εξετάσεις για να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του γιου μου».

Παράλληλα έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει εδώ και 12 ημέρες, παρά το γεγονός πως η εισαγγελέας πρωτοδικών στη Λάρισα έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του.

Συγκεκριμένα παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να γίνει η εκταφή του Ντένις Ρούτσι δόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας στο Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Παπαιωάννου, ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στην συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.</

Στο νοσοκομείο για εξετάσεις ο απεργός πείνας

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews ο Πάνος Ρούτσι πήγε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, έχοντας πρώτα συνεννοηθεί με τη διευθύντρια της Παθολογικής Κλινικής, προκειμένου να υποβληθεί σε προληπτικές αιματολογικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθεί αν έχει η απεργία πείνας έχει επηρεάσει την κατάσταση της υγείας του.

Σημειώνεται ότι τη δεύτερη έως και την τρίτη εβδομάδα μιας απεργίας πείνας, ο άνθρωπος που πραγματοποιεί αυτή τη μορφή διαμαρτυρίας κινδυνεύει από σοβαρό υποσιτισμό που μπορεί να προκαλέσει ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων.

Κοντά στον Πάνος Ρούτση βρίσκεται καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου ασθενοφόρο, προκειμένου να παρέχουν οι γιατροί τις πρώτες βοήθειες αν χρειαστεί κάτι ή και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.