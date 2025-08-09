Πανσέληνος Αυγούστου 2025: Όσα πρέπει να ξέρουμε για το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου και οι δωρεάν εκδηλώσεις

Απόψε, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, είναι η Πανσέληνος του Οξύρρυγχου και αμέτρητες εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην κάθε γωνιά της Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο με αφορμή το μεγαλύτερο φεγγάρι του χρόνου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει διοργανώσει πολλές εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου, υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, προσφέροντας ελεύθερη είσοδο σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, ιστορικούς τόπους και μουσεία.

Πιο συγκεκριμένα, δεκατέσσερεις αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία και μνημεία, σε ολόκληρη τη χώρα, θα υποδεχθούν το κοινό κάτω από το φως του φεγγαριού. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε 71 αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ενώ περίπου σαράντα τέσσερεις 44 θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Μάλιστα, φέτος πρόκειται να πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις έως και τις 13 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, αστροπαρατήρηση, αφηγήσεις μύθων και ξεναγήσεις, τις οποίες διοργανώνουν οι Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, πολλές εκ των οποίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τοπικούς συλλόγους.

Επίσης, το Σάββατο 9 Αυγούστου το Μουσείο Ακρόπολης θα παρατείνει το ωράριο της λειτουργίας του και θα είναι ανοιχτό συνεχόμενα από τις 9 το πρωί ως τις 12 τα μεσάνυχτα, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώρους και να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού ουρανού. Η είσοδος στο Μουσείο θα είναι με κανονικό εισιτήριο γενικής εισόδου και τα εκδοτήρια εισιτηρίων και τα πωλητήρια του μουσείου θα κλείσουν στις 11:30 μ.μ.

Δείτε εδώ τη λίστα από το υπουργείο πολιτισμού.

Γιατί ονομάζεται Πανσέληνος του Οξύρρυγχου

Η Πανσέληνος του Αυγούστου ονομάζεται και «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» και έχει πάρει το όνομά του από το ψάρι του γλυκού νερού που ζει στις Μεγάλες Λίμνες και τη λίμνη Champlain της Αμερικής.

Ο οξύρρυγχος αλιευόταν εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου του καλοκαιριού και αποτελούσε σημαντική τροφή για τους ιθαγενείς που ζούσαν στην περιοχή. Παρόλο που κάποτε ο οξύρρυγχος ήταν αρκετά άφθονος στα τέλη του καλοκαιριού, σήμερα είναι πιο σπάνιο να αλιευθεί εκεί.

Μάλιστα, τα ψάρια εμφανίζονται και προϊστορικά, καθώς έχουν εντοπιστεί πριν από περίπου 136 εκατομμύρια χρόνια και πολλοί άνθρωποι τα αποκαλούν «ζωντανά απολιθώματα». Τα θηλυκά χρειάζονται περίπου 20 χρόνια για να αρχίσουν να αναπαράγονται και μπορούν να αναπαραχθούν μόνο κάθε 4 χρόνια. Ωστόσο, μπορούν να ζήσουν έως και 150 χρόνια. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 29 είδη παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του οξύρρυγχου των λιμνών που βρίσκεται στις Μεγάλες Λίμνες. Έχουν εξελιχθεί σε μέγεθος και από τεράστια ψάρια είναι πλέον όσο μεγάλα είναι και τα λαβράκια. Η λέξη «οξυρρύγχος» σημαίνει «αυτός που αναδεύει», κάτι που κάνει συγκεκριμένο ψάρι όταν ψάχνει για τροφή.

Σημειώνεται ότι ο Αύγουστος του 2025 θα είναι γεμάτος ουράνια γεγονότα, καθώς μετά την Πανσέληνος του Οξύρρυγχου, η Σελήνη θα περάσει κοντά από τον Ποσειδώνα και τον Κρόνο, και αργότερα θα συμβεί μια σύνοδος μεταξύ Αφροδίτης και Δία.