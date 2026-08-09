Ελλάδα

Πάρος: Κλειστό το beach bar όπου πνίγηκε ο 4χρονος – Απολογείται ο ιδιοκτήτης που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης

Η ανακοίνωση της επιχείρησης – Αφέθηκαν ελεύθεροι οι γονείς του παιδιού – Βίντεο και μαρτυρίες θα ρίξουν «φως» στις συνθήκες θανάτου του 4χρονου
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
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Κλειστό θα παραμείνει σήμερα (09.08.2026) το beach bar στην Πάρο όπου πνίγηκε ο 4χρονος το απόγευμα του Σαββάτου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης που είχε δηλωθεί και ως ο ναυαγοσώστης της πισίνας, αναμένεται να απολογηθεί εντός της ημέρας, ενώ οι γονείς του αφέθηκαν ήδη ελεύθεροι.

Σε ανακοίνωση που έβγαλε το beach bar στην Πάρο, εκφράζονται τα συλλυπητήρια της διοίκησης προς την οικογένεια όπου θρηνεί για το παιδάκι της. Λόγω της τραγωδίας που σημειώθηκε στην πισίνα, γνωστοποιείται πως η επιχείρηση θα παραμείνει κλειστή ως ένδειξη πένθους.

«Το beach bar εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του μικρού παιδιού που έφυγε τόσο άδικα. Το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό έως νεωτέρας. Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο ρόλος του ιδιοκτήτη – «ναυαγοσώστη»

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με δύο νεαρές γυναίκες να βρίσκουν τον 4χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, μέσα στην πισίνα.

Ο barman της επιχείρησης βούτηξε απευθείας για να τον ανασύρει από το νερό και μαζί με έναν γιατρό που βρίσκονταν στο σημείο, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν αλλά μάταια.

Παρά την προσπάθεια και των διασωστών – γιατρών, ο 4χρονος έφυγε από τη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς του 4χρονου βρίσκονταν στην επιχείρηση αλλά όχι κοντά στην πισίνα που κόστισε τη ζωή στο παιδάκι τους.

Παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο μικρός έπεσε στο νερό.

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός πως ως ναυαγοσώστης της επιχείρησης είχε δηλωθεί ο ιδιοκτήτης.

Για την υπόθεση συνελήφθη τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και οι γονείς του παιδιού. Οι δύο τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο επιχειρηματίας απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια Σύρου.

Οι έρευνες των αρχών επικεντρώνονται σε μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία.

Ταυτόχρονα εξετάζονται προσεκτικά και όλα τα μέτρα ασφαλείας της επιχείρησης για τον εντοπισμό παρατυπιών.

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