Ελλάδα

Πατέρας Αντώνιος: Αδυνατώ να καταβάλω την εγγύηση των 60.000 ευρώ, ελπίζω στην βοήθεια των συνανθρώπων μου

Από τα 9,5 έτη που επιβλήθηκαν στον πατέρα Αντώνιο, εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια ενώ έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου
Πατέρας Αντώνιος
Φωτογραφία αρχείου / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Στην φυλακή φαίνεται πως θα οδηγηθεί ο πατέρας Αντώνιος, μετά την σημερινή (19.02.2026) απόφαση του Εφετείου να του επιβάλλει φυλάκιση 9,5 ετών για ξυλοδαρμούς, απομονώσεις και εξαναγκαστικές, εξαντλητικές εργασίες σε βάρος ανηλίκων στην Κιβωτό του Κόσμου.

Σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 ετών και 6 μηνών καταδικάστηκε ο πατέρας Αντώνιος, εκ των οποίων εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια ή να καταβάλλει λίγα περισσότερα από 60.000 ευρώ στο ελληνικό δημόσιο για την υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου. Ωστόσο, σε δήλωσή του ο ίδιος ανέφερε ότι αδυνατεί να καταβάλλει ακόμη και την ελάχιστη χρηματική δόση, ελπίζοντας να λάβει «βοήθεια από συνανθρώπους του».

Μάλιστα, ο πατέρας Αντώνιος, αποκάλυψε ότι οι δικηγόροι του παραιτήθηκαν και πως ο ίδιος θα ακολουθήσει το «δρόμο του μαρτυρίου που έστρωσε αυτή η δικαστική απόφαση για τον ίδιο, μέχρι όπου ορίσει η ανθρώπινη δικαιοσύνη».

Παράλληλα, οι δικηγόροι των θυμάτων δήλωσαν ότι «ο πατέρας Αντώνιος, αντί να απολογηθεί στο Δικαστήριο, προτίμησε τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, προκειμένου να αποφύγει τις ερωτήσεις του Δικαστηρίου και να παρουσιαστεί ως θύμα σκευωρίας, ενόψει των λοιπών εκκρεμών υποθέσεων σε βάρος του, ιδίως της δίκης των ασελγειών στις 18.03.2026».

Νωρίτερα, το δικαστήριο τον κήρυξε ένοχο για 9 επιμέρους πράξεις που αφορούν σε ξυλοδαρμό, τιμωρίες και καταναγκαστική εργασία σε βάρος ανηλίκων παιδιών που διέμεναν σε δομές του Βόλου, της Αθήνας και της Καλαμάτας.

Οι υπόλοιποι τέσσερις καταδικασθέντες έλαβαν ποινές φυλάκισης από 1 χρόνο και 8 μήνες έως 4 χρόνια και 7,5 μήνες, κατά περίπτωση. Σε δύο εξ αυτών οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, προς 10 ευρώ ημερησίως και για τους άλλους δύο δόθηκε αναστολή στην έκτιση της ποινής.

Η δήλωση του πατέρα Αντωνίου

«Η καταδικαστική απόφαση, που εκδόθηκε ερήμην μου, αφού προηγουμένως παραιτήθηκαν οι δικηγόροι μου (πρώτα οι τρείς, Θ. Κονταξής, Α. Τριαντάφυλλου, Ι. Κώτσος και ύστερα οι δύο, Α. Μπασαράς και Γ. Γεωργίου) και αποχώρησα κι εγώ, για λόγους ακραίας μεροληψίας του δικαστηρίου και στέρησης των υπερασπιστικών μου δικαιωμάτων, ήταν προδιαγεγραμμένη.

Ζω με την πρεσβυτέρα και το ανήλικο τέκνο μου, με έναν μειωμένο μισθό και κατά τούτο, αδυνατώ να καταβάλλω ακόμα και την οποιαδήποτε, ελάχιστη δόση. Αφήνομαι στον κάθε συνάνθρωπο, ως καταφύγιο και παρηγορία, ελπίζοντας στην βοήθειά του.

Η επιβληθείσα ποινή, στρώνει το δρόμο του μαρτυρίου, που επί χρόνια πορεύομαι και θα ακολουθήσω μέχρι όπου η ανθρώπινη δικαιοσύνη ορίσει»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
312
196
131
109
99
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βιολάντα: Στο στόχαστρο του ιδιοκτήτη του εργοστασίου ο Δημήτρης Παπαστεργίου – «Ανυπόστατοι ισχυρισμοί, επιχειρεί μετάθεση ευθυνών», λένε συνεργάτες του υπουργού
Στο απολογητικό του υπόμνημα ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» ο οποίος έχει προφυλακιστεί, επιχειρεί να ρίξει μεγάλο μέρος της ευθύνης και στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου
Αστυνομικό τμήμα Τρικάλων
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
Όπως προκύπτει, είχε μπει σε διαδικασία να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις υγραερίου στο εργοστάσιο και μάλιστα, από το καλοκαίρι του 2025 είχε λάβει προσφορά από συγκεκριμένη εταιρεία - Στην προσφορά αυτή, η εταιρεία τον ενημέρωνε για όλες τις παρανομίες
Βιολάντα: Ντοκουμέντα αποδεικνύουν ότι ήξερε ο ιδιοκτήτης τις παρανομίες στο εργοστάσιο – Τα έγγραφα που «καίνε» τους ισχυρισμούς του
5
Έφεση στην απόφαση προφυλάκισης θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα»: «Δεν γνώριζα τον κίνδυνο»
Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα έριξε επίσης την ευθύνη σε αυτούς που υπέγραψαν τις μελέτες της επιχείρησης και αποποιήθηκε την ευθύνη της γνώσης για όλα όσα γίνονταν στο εργοστάσιο
Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo