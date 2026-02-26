Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πάτρα: Εκρηκτικός μηχανισμός στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών – Πυροτεχνουργοί στο σημείο

Ο εκρηκτικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό - Δείτε φωτογραφίες
Εκρηκτικός μηχανισμός

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (26.02.2026) στην Πάτρα, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη Διεύθυνση Μεταφορών και Συγκοινωνιών.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε στο παράθυρο του κτιρίου όπου βρίσκεται στην περιοχή του Κουκούλι, στην Πάτρα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, πυροτεχνουργοί και πυροσβέστες ενώ επί τόπου βρέθηκε και ο αν. Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

ekriktikos mixanismos patra

ekriktikos mixanismos patra

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός που ευτυχώς δεν πυροδοτήθηκε, περιελάμβανε γκαζάκι και δύο φιάλες εύφλεκτο υλικό.

Πληροφορίες από tempo24.news.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
74
64
62
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo