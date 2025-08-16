Πάτρα: Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Ο ο 25χρονος συνελήφθη στις (13/8/25) καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, κινούταν στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας και αμέσως μετά, ξέσπασε φωτιά από το σημείο.

Άνδρες της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έφθασαν στην περιοχή του Γηροκομειού και έπειτα από καταδίωξη εντόπισαν τον 25χρονο και τον συνέλαβαν. Άνθρωποι από το περιβάλλον του λένε, πως ο 25χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με τον εμπρησμό αλλά βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το Tempo24, ο ίδιος υποστηρίζει ότι είδε μία καύτρα στο χωράφι, προσπάθησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία και όταν απομακρύνθηκε, η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που τον θέλουν να βρίσκεται εκεί με άλλους πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης των φλογών που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Πέμπτης, συγγενείς του 25χρονου που ήταν συγκεντρωμένοι έξω από τα δικαστήρια, του φώναζαν «μπράβο λεβέντη μου» μόλις τον αντίκρισαν να βγαίνει.

Αύριο Κυριακή (17/8/25) οδηγούνται στον Ανακριτή οι άλλοι δύο συλληφθέντες που ήταν πάνω σε μηχανάκι και κατηγορούνται για τη φωτιά στα Συχαινά. Πρόκειται για έναν 27χρονο και έναν 19χρονο ο οποίος έχει ομολογήσει.