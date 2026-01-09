Ελλάδα

Πάτρα: Παραδόθηκε και 5ο άτομο για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου
Ένα ακόμη άτομο εμφανίστηκε σήμερα στις Αρχές στην Πάτρα, στο πλαίσιο των ερευνών για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη μέσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Πρόκειται για τον πέμπτο ύποπτο που παραδόθηκε στην αστυνομία, ενώ συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στο κέντρο της Πάτρας, όταν μετά από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε παρέες επισκεπτών, η κατάσταση εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με μαρτυρίες και καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, ο 30χρονος δεχόταν συνεχόμενα χτυπήματα από ομάδα ατόμων. Τις μαρτυρίες για τον άγριο ξυλοδαρμό, επιβεβαιώνουν οι εικόνες που έφερε στη δημοσιότητα το newsit.gr.

Πόσοι έχουν παραδοθεί

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη παραδοθεί στις Αρχές αρκετοί από τους κατηγορούμενους: ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 26χρονος που απεικονίζεται σε βίντεο να επιτίθεται επανειλημμένα και να πατά ξανά στο κεφάλι το θύμα όταν ήταν αναίσθητος στο έδαφος, στοιχείο που έχει χρησιμοποιηθεί από τις Αρχές για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Την Παρασκευή, τρεις από τους κατηγορούμενους έχουν λάβει προθεσμία να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, ανάμεσα στους οποίους και ο 26χρονος, καθώς και δύο ακόμα άνδρες ηλικίας 39 και 36 ετών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από πρόθεση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Η υπόθεση συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και να ζητούν πλήρη διαλεύκανση και απόδοση δικαιοσύνης.

Στο μεταξύ, οι Αρχές συνεχίζουν το έργο τους για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί

