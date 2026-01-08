Συμβαίνει τώρα:
Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του 30χρονου – Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα

Πρόκειται για τον άνδρα που φέρεται πως κλωτσούσε στο κεφάλι το θύμα, ενώ είχε πέσει κάτω αιμόφυρτο
πάτρα
Ο 30χρονος με τον γιο του

Παραδόθηκε στην αστυνομία, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος για την άγρια δολοφονία του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στο νυχτερινό κέντρο της Πάτρας.

Πρόκειται για τον άνδρα – «πρωταγωνιστή» του θανάσιμου ξυλοδαρμού στο «Αβαντάζ» στην Πάτρα καθώς είναι αυτός που φαίνεται σε βίντεο να κλωτσά με μανία το 30χρονο θύμα με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει. Για τη δολοφονία του Κώστα Μπασιλάρη έχουν συλληφθεί και αφεθεί ελεύθεροι οι 2 ιδιοκτήτες του νυχτερινού μαγαζιού ενώ την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθούν τα 2 αδέλφια και ο νεαρός πυγμάχος που συνελήφθησαν για την υπόθεση.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο 26χρονος βρίσκονταν στη φυλακή για υποθέσεις ναρκωτικών και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος 9 εμπλεκομένων στη δολοφονία στην Πάτρα, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Το χρονικό της δολοφονίας

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου, σε κέντρο διασκέδασης, όπου 2 παρέες που διασκέδαζαν ήρθαν σε αντιπαράθεση για ασήμαντο λόγο.

Ως αποτέλεσμα ήταν να πιαστούν στα χέρια και ο άνδρας να πέσει αιμόφυρτος από σφοδρά χτυπήματα.

Όταν η παρέα που τον χτύπησε συνειδητοποίησε την σοβαρότητα της κατάστασης, τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Πάτρας και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Ο άτυχος 30χρονος έφυγε από τη ζωή από ισχαιμία στο μυοκάρδιο λόγω των δολοφονικών χτυπημάτων που δέχθηκε, σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή.

Αν και οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον σώσουν, ο 30χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Σπαραγμός στην κηδεία του 30χρονου

Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι του 30χρονου που δολοφονήθηκαν στην Πάτρα, είπαν το τελευταίο «αντίο» στον νεαρό το μεσημέρι της Τετάρτης.

Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, ενώ μέλη της οικογένειας του 30χρονου και φίλοι του, φώναζαν το όνομά του κατά τη διάρκεια της ταφής και χειροκροτούσαν.

Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Το κοιμητήριο ήταν ασφυκτικά γεμάτο, ενώ πολλοί έφτασαν με τα οχήματά τους έχοντας πάνω φωτογραφίες του 30χρονου.

Κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε σε νυχτερινό κέντρο στη Πάτρα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται μάλιστα, ότι ο 30χρονος αφήνει πίσω την σύζυγό του και τα 6 παιδιά που απέκτησαν μαζί.

