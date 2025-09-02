Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τη γιαγιά Τιτίκα και τραυμάτισε 8χρονη

Ενώπιον του ανακριτή Πατρών οδηγήθηκε εκ νέου σήμερα (02.09.2025) ο 46χρονος μοτοσικλετιστής που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Ο κατηγορούμενος για το φονικό τροχαίο στην Πάτρα, που είχε λάβει χθες προθεσμία για να απολογηθεί, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή

Ρωτήθηκε αν είναι μετανοιωμένος, ωστόσο έχοντας σκυμμένο το κεφάλι δεν απάντησε, όπως γράφει το tempo24news.

Το δυστύχημα στοίχισε τη ζωή της 86χρονης Αφροδίτης (Τιτίκας) Βασιλοπούλου, η οποία παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα, ενώ συνόδευε ένα 7χρονο κορίτσι. Το παιδί τραυματίστηκε, χωρίς ευτυχώς να κινδυνεύει η ζωή του.

Η κηδεία της άτυχης 86χρονης έγινε σήμερα.