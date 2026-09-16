Χριστίνα Παππά: «Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά η ιατρική του δεν μου άρεσε»

Ότι υπήρξε πελάτης του γιατρού που πλέον κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκάλυψε η Χριστίνα Παππά. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας είπε είχε επισκεφτεί δύο φορές το ιατρείο του Κολωνακίου για κάποια προβλήματα που είχε

Πριν από 10 περίπου χρόνια, η Χριστίνα Παπά, γνώρισε τον 58χρονο γιατρό και τον επισκέφτηκε στο μοιραίο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Η ηθοποιός και επιχειρηματίας, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε την γνωριμία της, την επίσκεψή της στην κλινική όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά αναφέρθηκε και σε μια άσχημη εμπειρία που είχε με άλλο γιατρό.

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«Νομίζω και πιστεύω ότι η σύζυγός του τότε που είχα επισκεφτεί εγώ το ιατρείο του, δεν ήταν μαζί στον ίδιο χώρο. Εμένα μου είχαν πει τα καλύτερα. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ούτε καλή γνώμη ούτε κακή γνώμη, διότι απλά η δική του η ιατρική σε εμένα, σαν Χριστίνα, δεν μου άρεσε. Κάθισα σε μια καρέκλα, μου έβαλαν όλα αυτά τα ηλεκτρόδια και στο κεφάλι και σε όλο το σώμα και κατέγραφε σε έναν υπολογιστή. Και εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που πήρα αρκετές βιταμίνες, αλλά όχι δικά του σκευάσματα, αλλά από ένα φαρμακείο και πολύ γνωστές εταιρείες, ξένες πολύ καλές εταιρείες», είπε αρχικά.

Και συμπλήρωσε: «Ήταν ακριβά δηλαδή όλη η σακούλα που πήρα, γιατί πήρα μια σακούλα με κάτι ενέσιμα για να μου δώσει δύναμη, κάτι για το έντερό μου, για το στομάχι μου, για την επιδερμίδα μου. Ήτανε γύρω στα 700 ευρώ. Η επίσκεψη ήταν 250. Δεν είναι θέμα οι βιταμίνες. Εμένα απλά δεν μου έκανε γιατί θέλω οι γιατροί μου να είναι γιατροί της ψυχής. Πας σε ένα γιατρό και εμπιστεύεσαι τον οργανισμό σου, τον εαυτό σου, το μέσα σου. Δεν πας σε ένα γιατρό να δεις έναν άνθρωπο παγωμένο, έναν άνθρωπο με έναν υπολογιστή. Οπότε έκανα δύο φορές την επίσκεψή μου και αποφάσισα να μην ξαναπάω».

Τέλος είπε: «Όσο έχει σχέση τώρα με την ανάρτησή μου, απλά ήθελα να πω στον κόσμο το πόσο πολύ πρέπει να προσέχουμε, διότι όλοι μας ξεχνάμε. Και εγώ η ίδια έχω ξεχάσει γιατί είχα πάει για ένα απλό περιστατικό, για ένα κρυσταλλάκι στο μάτι και αν δεν ήμουνα σε κλινική θα είχα φύγει από τη ζωή. Θυμάμαι να λένε “σβήνει, τη χάνουμε και με επαναφέραν με απινιδωτή. Και ο οφθαλμίατρός μου τότε μου είπε ”αν είχες έρθει Χριστίνα στο ιατρείο, σε έσωσε ο Θεός, θα σε είχαμε χάσει”.

Γι’ αυτό με πολλή αγάπη προς τον κόσμο, μην ξεχνάμε, μην βάζουμε στον οργανισμό μας πράγματα που δεν πρέπει. Πάντα να ρωτάμε, πάντα τα αποτελέσματα που θα έχουνε. Ό,τι και να σας πω είναι λίγο. Αυτή ήταν η δική μου η εμπειρία».