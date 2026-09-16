Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Συγκλονίζει εργαζόμενη του ιατρείου στο Κολωνάκι – «Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα, μόνο η γιατρός»



Ολοένα και περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτονται για τον σοκαριστικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο κατηγορύμενοι γιατροί, οι αντιφάσεις, οι καταθέσεις, το τρίτο πρόσωπο, οι μαρτυρίες εργαζομένων και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, είναι κομμάτια του παζλ που προσπαθούν να συλλέξουν οι αρχές για να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Η εργαζόμενη στο ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης και τελικά έχασε τη ζωή του, περιέγραψε στο Live News τον πανικό των υπαλλήλων που βρέθηκαν ξαφνικά στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας. Σε κατάσταση απόλυτου σοκ και δηλώνοντας βαθιά στενοχωρημένη για την τροπή που πήρε η υγεία του δημοφιλούς τραγουδιστή, «έσπασε» τη σιωπή της μία από τις εργαζόμενες του ιατρικού κέντρου.

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«Ξεχνάτε όλοι ότι είμαστε εργαζόμενοι εκεί πραγματικά και ότι προσπαθούσαμε να βγάλουμε το ψωμί μας. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο ξαφνικά να βρεθείς σε ένα τέτοιο πράγμα», είπε αρχικά η εργαζόμενη.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν βρισκόταν στον χώρο όπου γινόταν η θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, είπε: «Εννοείται πως δεν ήμουν. Γι’ αυτό λέω ότι και εμείς βρισκόμαστε μπερδεμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε και προσπαθούν με το ζόρι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως όταν δουλεύεις σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι καμία από εμάς.

Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι της κυρίας (56χρονη κατηγορούμενη) να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Η δικιά μας η δουλειά φεύγοντας κάποιος από το ιατρείο είναι να αλλάξουμε ένα σεντονάκι, ξέρω εγώ, γιατί τσαλακώθηκε το κρεβάτι. Δεν θυμάμαι καν αν καθάρισα καθόλου. Δεν το θυμάμαι στον πανικό και σε όλο αυτό που ζήσαμε με 150 παλμούς η καθεμία και την ανησυχία μας και την τρομάρα που περάσαμε.

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Εννοείται ότι τον είδαμε (τον Μαζωνάκη). Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην καρεκλίτσα. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Ο Μαζωνάκης; Φίλε μου ο Μαζωνάκης. Δηλαδή; Απίστευτο! Απίστευτο! Απίστευτο! Και για μας και στενάχωρο πολύ και τα πάντα όλα».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ήμασταν μέσα στο ιατρείο. Βέβαια. Ήμασταν στο χώρο, αλλά δεν ήμασταν μέσα να ξέρουμε τι γίνεται». Όπως τόνισε, δεν άκουσε να φωνάζει κάποιος βοήθεια: «Όχι Παναγία μου, Όχι, όχι. Πω, πω, πω, πω, όχι! Τι είναι αυτά; Όχι. Είμαστε όλοι πάρα πάρα πολύ στενοχωρημένοι με αυτό. Μακάρι να βρει Δικαιοσύνη και να καταλήξει να δει τι έχει γίνει. Να μάθουμε όλοι μας τι έχει γίνει. Κρίμα για τον Μαζωνάκη πραγματικά. Ζω για Μαζώ φωνάζαμε και εμείς. Ζω για Μαζώ. Όλοι ζω για Μαζώ».