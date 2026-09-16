What If Science Festival: Η επιστήμη βγαίνει από τα βιβλία και τα εργαστήρια και γίνεται εμπειρία στο Ίδρυμα Ευγενίδου

Τι θα γινόταν αν μπορούσες να ταξιδέψεις στο Διάστημα, να συμμετάσχεις σε ένα επιστημονικό πείραμα, να γνωρίσεις τεχνολογίες που αλλάζουν τον κόσμο και να ανακαλύψεις πόση επιστήμη κρύβεται τελικά γύρω μας;

Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου γιορτάζει τα 70 χρόνια προσφοράς του με έναν εντελώς νέο τρόπο και παρουσιάζει για πρώτη φορά το What If Science Festival. Για δύο ημέρες, οι χώροι του Ιδρύματος μετατρέπονται σε ένα μεγάλο πεδίο εξερεύνησης για μικρούς και μεγάλους. Πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογικές επιδείξεις, παιχνίδια γνώσεων, ομιλίες, συναντήσεις με επιστήμονες και ερευνητές και ειδικές προβολές στο Ψηφιακό Πλανητάριο συνθέτουν ένα πρόγραμμα που μας προσκαλεί όχι απλώς να παρακολουθήσουμε την επιστήμη, αλλά να τη ζήσουμε.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν ήταν πάντα έτσι», το What If κοιτάζει όλα όσα άλλαξαν μέσα σε 70 χρόνια και μας καλεί να αναρωτηθούμε, τι μπορεί να αλλάξει στα επόμενα;

Ακολουθεί το αναλυτικό του πρόγραμμα με ένα διήμερο γεμάτο επιστήμη, ανακάλυψη και μοναδικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από τη Γη στο Διάστημα, από το DNA στις μαύρες τρύπες

Η πρώτη ημέρα είναι αφιερωμένη στις μεγάλες επιστημονικές ιδέες, την εξερεύνηση, τον πειραματισμό και την κριτική σκέψη.

17:00 – 20:15 Διαδραστικά Workshops: DNA – Μαύρες Τρύπες – Ρομποτική – Οπτικές Ίνες

Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, επισκέπτες ηλικίας 10 ετών και άνω συμμετέχουν σε κυκλικά workshops και διαδραστικές δραστηριότητες.

Θα μπορούν να απομονώσουν DNA από φρούτα, να μπουν στη θέση ενός ερευνητή εγκληματολογικού εργαστηρίου και να ανακαλύψουν την επιστήμη που κρύβεται σε καθημερινά υλικά.

Στους διαδραστικούς σταθμούς για τις Μαύρες Τρύπες, έννοιες όπως η βαρύτητα, η καμπύλωση του χωροχρόνου, ο βαρυτικός φακός και η βαρυτική κατάρρευση γίνονται αντικείμενο πειραματισμού.

Η Ρομποτική μπαίνει επίσης στο παιχνίδι, με το βιομηχανικό ρομπότ Sawyer και το εκπαιδευτικό Marty, ενώ μέσα από τις οπτικές ίνες οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν πώς ταξιδεύει το φως, στέλνουν κρυμμένα μηνύματα με κώδικα Μορς και δημιουργούν το δικό τους μικρό φωτιστικό.

17:30 – 20:15 | Τρία ταξίδια στο Διάστημα

Το Ψηφιακό Πλανητάριο αφηγείται τη μεγάλη περιπέτεια της διαστημικής εξερεύνησης μέσα από τρεις παραστάσεις.

Στις 17:30, το Από τη Γη στη Σελήνη μας μεταφέρει στη διαστημική κούρσα και στα πρώτα βήματα του ανθρώπου προς τη Σελήνη.

Στις 18:30, η Μεγάλη Περιπέτεια ακολουθεί τις αποστολές μετά το Apollo, τα Διαστημικά Λεωφορεία, τους Διαστημικούς Σταθμούς, τους δορυφόρους και τις μεγάλες ανακαλύψεις των διαστημικών τηλεσκοπίων.

Στις 19:30, το Μέλλον στο Διάστημα κοιτάζει μπροστά, θα δημιουργήσουμε βάσεις στη Σελήνη και στον Άρη; Πότε θα φτάσει η πρώτη επανδρωμένη αποστολή στον κόκκινο πλανήτη; Θα μπορέσει κάποτε ο άνθρωπος να ταξιδέψει πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα;

20:30 – 21:30 | Συζήτηση: Πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε; Από τη Γη στο Φεγγάρι.