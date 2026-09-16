Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι επισκέψεις της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ στο ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι διαπιστώθηκε στους ελέγχους

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές όλα τα στοιχεία από τους ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, είχαν εντοπιστεί αλλαγές στους χώρους του ιατρείου και είχε ζητηθεί από τους δύο γιατρούς να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις. Σε επόμενο έλεγχο, πάντως, δεν βρέθηκε μηχάνημα με το οποίο θα μπορούσε να γίνει πλασμαφαίρεση.

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, απορρίπτει όσα υποστηρίζουν οι δύο προσωρινά κρατούμενοι γιατροί ότι τα μηχανήματα που κατασχέθηκαν ήταν νόμιμα δηλωμένα στον Σύλλογο και ξεκαθαρίζει ότι δεν είχε δώσει ποτέ άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρεία.

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Όπως αναφέρει, τον Ιανουάριο του 2024 πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα δύο συστεγαζόμενα ιατρεία και δεν εντοπίστηκαν μη νόμιμα μηχανήματα. Σε νέο αιφνιδιαστικό έλεγχο, τον Ιούλιο του 2025, βρέθηκε μεταξύ άλλων ένα μηχάνημα φυγόκεντρου και ζητήθηκε από τον γιατρό να το απομακρύνει. Παράλληλα, διαπιστώθηκαν αλλαγές στη διαμόρφωση των χώρων και ζητήθηκε να κατατεθεί νέα κάτοψη.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η γιατρός ενημέρωσε τον ΙΣΑ ότι είχε συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και κατέθεσε σχετικά δικαιολογητικά. Ένας ακόμη αιφνιδιαστικός έλεγχος στις 17 Σεπτεμβρίου δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς τα ιατρεία ήταν κλειστά. Στις 5 Νοεμβρίου ακολούθησε νέος έλεγχος, κατά τον οποίο, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, δεν βρέθηκαν στον χώρο εξαρτήματα ή άλλο μηχάνημα με το οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση.

Τον Ιούλιο του 2026, η γιατρός ενημέρωσε τον ΙΣΑ για «αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας». Ωστόσο, σε τιμολόγιο περίπου 29.510 ευρώ που συνόδευε την επιστολή αναφερόταν αγορά συσκευής «inuspheresis double Filtration Device».

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Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον Σύλλογο, είχε προγραμματιστεί νέος αιφνιδιαστικός έλεγχος για τον Σεπτέμβριο του 2026, ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς ήταν το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ο ΙΣΑ τονίζει επίσης ότι οι επιτροπές του δεν έχουν ανακριτικές ή διωκτικές αρμοδιότητες και δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο ΙΣΑ

«Την 17.1.2024 η αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε επανέλεγχο -επιτόπια αυτοψία- στα ανωτέρω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε τη νόμιμη λειτουργία, χωρίς την ύπαρξη μη νόμιμων μηχανημάτων.

Την 25.7.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, διενήργησε νέο και αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, στα ίδια ανωτέρω συστεγαζόμενα ιατρεία και διαπίστωσε την ύπαρξη των ήδη δηλωθέντων από το 2018 μηχανημάτων αλλά και μηχανήματος φυγόκεντρου, για το οποίο υπέδειξε στον ιατρό-παθολόγο, την άμεση απομάκρυνσή του, εντός προθεσμίας.

Επίσης, η άνω Επιτροπή διαπίστωσε τροποποίηση των χώρων λειτουργίας του συστεγαζόμενου αυτού ιατρείου (συνολικού εμβαδού 215 τμ περίπου) και εζήτησε, απ΄ τον άνω ιατρό, την άμεση προσκόμιση στον ΙΣΑ, της νέας μορφής κάτοψης του χώρου.

Την 9.9.2025, η ιατρός-άνευ ειδικότητας απηύθυνε «ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», δηλώνοντας στον ΙΣΑ πλήρη συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Επιτροπής Ελέγχου.

Μάλιστα, προσκόμισε και δικαιολογητικά, που κατά ψευδέστατη δήλωσή της αφορούσαν “επικουρικά προσαρτήματα” σε συσκευή οζονοθεραπείας.

Επίσης, προσεκόμισε στον ΙΣΑ τη νέα μορφή κάτοψης του χώρου των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων.

Την 17.9.2025, η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ, μετέβη, για νέο αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία στα άνω 2 συστεγαζόμενα ιατρεία.

Όμως, ο αιφνίδιος αυτός έλεγχος απέβη άκαρπος-ματαιώθηκε, για το λόγο ότι, ο χώρος των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, ήταν κλειστός.

Καθίσταται φανερό ότι οι ισχυρισμοί κάποιων, στα ΜΜΕ, ότι, δήθεν, οι έλεγχοι των Επιτροπών Ελέγχου του ΙΣΑ διενεργούνται μετά από προηγούμενη συνεννόηση με τα προς έλεγχο ιατρεία ή πολυιατρεία, είναι αναληθέστατοι.

Την 5.11.2025 η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ διενήργησε νέο αιφνίδιο έλεγχο-αυτοψία, χωρίς να διαπιστωθεί ύπαρξη στο χώρο των άνω 2 συστεγαζομένων ιατρείων, προσαρτημάτων της συσκευής οζονοθεραπείας ή άλλου μηχανήματος, με το οποίο να είναι δυνατή η διενέργεια πλασμαφαίρεσης, όπως αποδεικνύεται από τις επισυναπτόμενες στην έκθεση φωτογραφίες και

Την 23.7.2026, η άνω ιατρός, άνευ ειδικότητας, απηύθυνε επιστολή της στον ΙΣΑ, με θέμα «Δήλωση αναπληρωματικού προσαρτήματος μηχανήματος οζονοθεραπείας» και όχι πλασμαφαίρεσης.

Επειδή στο συνημμένο, στην άνω επιστολή, τιμολόγιο (συνολικού ποσού ευρώ 29.509,98) στην αγγλική γλώσσα και με ημεροχρονολογία εκδόσεως, την 5.6.2026, προέκυπτε η αγορά μηχανήματος «inuspheresis double Filtration Device» προγραμματίστηκε νέος αιφνίδιος έλεγχος-αυτοψία της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, η οποία θα ελάμβανε χώρα στον ανωτέρω χώρο των 2 συστεγαζομένων ιατρείων, το μήνα Σεπτέμβριο 2026 προκειμένου να διαπιστώσει την ακριβή φύση του μηχανήματος».

Στην ενημέρωση προστίθεται, ότι «οι Επιτροπές Ελέγχου του ΙΣΑ και εκ του νόμου, δεν έχουν διωκτικές ή ανακριτικές αρμοδιότητες, όπως άλλοι κρατικοί φορείς ελέγχου, και ενδεικτικά, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας {πρώην ΣΕΥΥΠ}, πρώην ΣΔΟΕ και ήδη ΑΑΔΕ, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κλπ.

Στο πλαίσιο δε της εισαγγελικής έρευνας, που κατά πληροφορίες θα διεξαχθεί, είναι αυτονόητο ότι ο ΙΣΑ θα παράσχει κάθε δυνατή συνδρομή στις Δικαστικές Αρχές για την ανάδειξη της αλήθειας».