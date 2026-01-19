Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι – Με τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η οδηγός

Η ίδια μεταφέρθηκε στο Τζάνειο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο
λιμενικό
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (19/1/2026) το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Πύλη Ε1 με την οδηγό να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.

Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικό έλεγχο.

Το αυτοκίνητό της ανελκύστηκε με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές και δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
134
103
91
81
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo