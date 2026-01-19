Πειραιάς: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι – Με τις αισθήσεις της ανασύρθηκε η οδηγός

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (19/1/2026) το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά όταν αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στην Πύλη Ε1 με την οδηγό να βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο.

Η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Πειραιά, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικό έλεγχο.

Το αυτοκίνητό της ανελκύστηκε με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις λιμενικές αρχές και δεν αναφέρθηκε κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα ή ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής.