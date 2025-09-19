Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πειραιάς: Οδηγός πήρε σβάρνα αυτοκίνητα στην Πειραϊκή – Μαρτυρίες ότι έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ήταν ανήλικος
Τα οχήματα που πήρε αμπάριζα ο νεαρός οδηγός
Τα οχήματα που πήρε αμπάριζα ο νεαρός οδηγός / piraeuspress.gr

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής (19.09.2025), σε δρόμο στον Πειραιά μετά από εκκωφαντικό θόρυβο σύγκρουσης οχημάτων.

Σύμφωνα με το piraeuspress.gr, οι κάτοικοι της περιοχής στον Πειραιά πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί.

Αυτό που αντίκρυσαν ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες οδηγούσε ανήλικος, πήρε σβάρνα δύο σταθμευμένα ΙΧ επί της οδού Μάνης, κάθετου στενού που οδηγεί στον παραλιακό της Πειραϊκής.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο ανήλικος φέρεται να έκανε βόλτα στα στενά της γειτονιάς με αυξημένη ταχύτητα.

Γερανοφόρο όχημα έχει ήδη παραλάβει το ένα ΙΧ, ενώ αναμένεται και η μεταφορά του δεύτερου.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

