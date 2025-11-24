Ελλάδα

Πέλλα: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγεία του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Σοκαρισμένοι οι συγχωριανοί τους

Το ζευγάρι φέρεται να έφαγε μανιτάρια τα οποία ανήκουν στην επικίνδυνη οικογένεια των «Αμανιτών», ένα είδος που διαθέτει υψηλά επίπεδα τοξίνης που μπορούν αν προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή ακόμα και θάνατο
Πέλλα: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγεία του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Σοκαρισμένοι οι συγχωριανοί τους
Άγγελος Λαμπίδης

Την ίδια ώρα που το ζευγάρι από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο της Πέλλας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από δηλητηρίαση που υπέστη από τα μανιτάρια, οι συγχωριανοί τους ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι μαζεύουν μανιτάρια.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης (18.11.2025) ο 65χρονος μαζί με την 55χρονη σύζυγος έφυγαν από το σπίτι του και βρέθηκαν στις πλαγιές του Καϊμακτσαλάν προκειμένου να μαζέψουν μανιτάρια. Αφού έψαξαν για αρκετή ώρα και συγκέντρωσαν την ποσότητα που ήθελαν στην συνέχεια επέστρεψαν στον Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, τα μαγείρεψαν και τα έφαγαν.

Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, αρχίσαν να μην αισθάνονται καλά και πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας . Μετά τη παραμονή τους για δύο ημέρες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια που διαπιστώθηκε τόσο στον 65χρονη όσο και στην 55χρονη σήμανε συναγερμό και αμέσως ενεργοποιήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για την αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος.

Τελικά το ζευγάρι το απόγευμα της 21ης Νοεμβρίου με C- 130 μεταφέρθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Πίζα και στη Ρώμη, όπου και νοσηλεύονται ακόμα σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι πολύ κακό αυτό που έγινε και τώρα το ζευγάρι είναι στην Ιταλία. Πήγε μαζί και ο γιος τους αλλά τι να πρωτοκάνει και αυτό το παλικάρι. Μακάρι να πάνε καλά και να επιστρέψουν. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι μαζεύουν μανιτάρια. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα καλά μανιτάρια και να πηγαίνεις με κάποιον ειδικό» λέει η κυρία Ζωή.

Την ίδια ώρα μι άλλη κάτοικος του χωρίου αναφέρει ότι όλο το χωρίο έχει σοκαριστεί από το περιστατικό, ενώ προσθέτει ότι τη συγκεκριμένη περιοχή της ορεινής Πέλλας την επισκέπτονται συχνά για να μαζέψουν μανιτάρια και άνθρωποι που μένουν σε άλλους νομούς της Μακεδονίας.

Όπως εκτιμάται το ζευγάρι πρέπει να μάζεψε να έφαγε μανιτάρια τα οποία ανήκουν στην επικίνδυνη οικογένεια των «Αμανιτών». Πρόκειται για ένα είδος που διαθέτει υψηλά επίπεδα τοξίνης τα οποία μπορούν αν προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή ακόμα και θάνατο.

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια

Τα δηλητηριώδη μανιτάρια  Τα δηλητηριώδη μανιτάρια

Μάλιστα η τοξικότητα τους δεν μειώνεται με τη ψύξη η το βράσιμο και για αυτό οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο καλάθι με άλλα ήδη μανιταριών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
259
204
188
119
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δεν θα διδάσκει η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ - Είχε αρνηθεί την αξιολόγηση
Όπως αποκάλυψε ο γγ του υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτικός ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα - «Τη σκούντηξε για να δει τη ζωγραφιά του» λέει ο πατέρας του 6χρονου
Η 55χρονη δασκάλα
Ανέβηκε η στάθμη της λίμνης της Καστοριάς κατά 18 εκατοστά - Συγκλονιστικές εικόνες καταστροφής στον υπόλοιπο νομό
Η αύξηση της στάθμης είναι καλό νέο για την λίμνη, το χάος όμως που έχει προκληθεί στον νομό από τις έντονες βροχοπτώσεις έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα
Καστοριά
Newsit logo
Newsit logo