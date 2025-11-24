Πέλλα: Σοβαρή παραμένει η κατάσταση της υγεία του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Σοκαρισμένοι οι συγχωριανοί τους

Την ίδια ώρα που το ζευγάρι από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο της Πέλλας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από δηλητηρίαση που υπέστη από τα μανιτάρια, οι συγχωριανοί τους ακόμα βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και επισημαίνουν ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι μαζεύουν μανιτάρια.

Το πρωί της περασμένης Τρίτης (18.11.2025) ο 65χρονος μαζί με την 55χρονη σύζυγος έφυγαν από το σπίτι του και βρέθηκαν στις πλαγιές του Καϊμακτσαλάν προκειμένου να μαζέψουν μανιτάρια. Αφού έψαξαν για αρκετή ώρα και συγκέντρωσαν την ποσότητα που ήθελαν στην συνέχεια επέστρεψαν στον Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας, τα μαγείρεψαν και τα έφαγαν.

Τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, αρχίσαν να μην αισθάνονται καλά και πήγαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας . Μετά τη παραμονή τους για δύο ημέρες στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Η οξεία ηπατική ανεπάρκεια που διαπιστώθηκε τόσο στον 65χρονη όσο και στην 55χρονη σήμανε συναγερμό και αμέσως ενεργοποιήθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων για την αναζήτηση συμβατού μοσχεύματος.

Τελικά το ζευγάρι το απόγευμα της 21ης Νοεμβρίου με C- 130 μεταφέρθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα σε εξειδικευμένα μεταμοσχευτικά κέντρα στην Πίζα και στη Ρώμη, όπου και νοσηλεύονται ακόμα σε σοβαρή κατάσταση.

«Είναι πολύ κακό αυτό που έγινε και τώρα το ζευγάρι είναι στην Ιταλία. Πήγε μαζί και ο γιος τους αλλά τι να πρωτοκάνει και αυτό το παλικάρι. Μακάρι να πάνε καλά και να επιστρέψουν. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν είχα ακούσει ποτέ ότι μαζεύουν μανιτάρια. Πρέπει να ξέρεις ποια είναι τα καλά μανιτάρια και να πηγαίνεις με κάποιον ειδικό» λέει η κυρία Ζωή.

Την ίδια ώρα μι άλλη κάτοικος του χωρίου αναφέρει ότι όλο το χωρίο έχει σοκαριστεί από το περιστατικό, ενώ προσθέτει ότι τη συγκεκριμένη περιοχή της ορεινής Πέλλας την επισκέπτονται συχνά για να μαζέψουν μανιτάρια και άνθρωποι που μένουν σε άλλους νομούς της Μακεδονίας.

Όπως εκτιμάται το ζευγάρι πρέπει να μάζεψε να έφαγε μανιτάρια τα οποία ανήκουν στην επικίνδυνη οικογένεια των «Αμανιτών». Πρόκειται για ένα είδος που διαθέτει υψηλά επίπεδα τοξίνης τα οποία μπορούν αν προκαλέσουν σοβαρή βλάβη ή ακόμα και θάνατο.

Μάλιστα η τοξικότητα τους δεν μειώνεται με τη ψύξη η το βράσιμο και για αυτό οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν θα πρέπει να τοποθετούνται στο ίδιο καλάθι με άλλα ήδη μανιταριών.