Πικέρμι: Οι δραματικές στιγμές με το αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από το νερό και η διάσωση των ανθρώπων

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1/26) στην περιοχή της Πετρέζας, στα όρια Πικερμίου και Σπάτων. Ένα αυτοκίνητο παρασύρθηκε από το ρέμα που περνάει από το σημείο, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν άνθρωποι εγκλωβισμένοι με τις αρχές να σπεύδουν στο Πικέρμι, για να βοηθήσουν στη διάσωσή τους.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε ο ΑΝΤ1, φαίνονται διασώστες να προσπαθούν με ένα σχοινί, να τραβήξουν με ασφάλεια τους ανθρώπους έξω από το πλημμυρισμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Κορωπί, τα Γλυκά Νερά και την Παλλήνη, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Ραφήνας – Πικερμίου.

Η επιχείρηση στέφθηκε με επιτυχία και οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το αυτοκίνητο, είναι καλά στην υγεία τους.