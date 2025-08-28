Πλακιάς για το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα Τέμπη: Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες

Το οριστικό πόρισμα της Πυροσβεστικής για τη ύπαρξη εύφλεκτης ύλης στην σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη σχολίασε ο Νίκος Πλακιάς.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στο φρικτό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με ανάρτησή του μετά το πόρισμα της Πυροσβεστικής για την παρουσία εύφλεκτου υλικού, έκανε λόγο για ψέμματα και συνωμοσίες.

«Όσο πάει και γίνεται χειρότερο. Κάπου εδώ τελειώνουν τα ψέματα και οι συνωμοσίες. Τώρα πρέπει να πιάσει δουλειά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και να καλέσει όλους όσους αναφέρει στην κατάθεση του ο Παπαδημητρίου και να τελειώνουμε με όλα αυτά» τονίζει χαρακτηριστικά.

https://t.co/c89ZFX8xaa — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) August 28, 2025

Ο Νίκος Πλακιάς ξέσπασε και κατά χρήση του Χ που του έγραψε πως «κάνει πολύ κακή εντύπωση αυτή η χαρά σας».

Συγκεκριμένα είπε: «Σοβαρά όταν με χλεύαζαν και μου λέγανε διάφορα και προσπάθησαν για δολοφονία χαρακτήρα ήταν καλά;

Δεν είναι χαρά , δικαίωση είναι γιατί θα πάω σε μια δίκη με αλήθειες και όχι με ψέμματα

Θα πάτε σε μια δίκη όπου στην καλύτερη περίπτωση θα καταδικαστεί ο σταθμάρχης. — Αngela T. (@AngelaAngeliki) August 28, 2025

«Χαρά !!! δεν ξέρω τι σημαίνει αυτή η λέξη εδώ και τριάντα μήνες και για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε με νόημα.