«Πνίγηκε» στην αφρικανική σκόνη η Αττική: «Εξαφανίστηκε» ακόμα και η Ακρόπολη – Δείτε φωτογραφίες

Έντονη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, παρατηρείται σήμερα (15.02.2026) σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, ενώ σε μία από τις πιο δύσκολες θέσεις βρίσκεται και η Αττική.

Οι φωτογραφίες της Eurokinissi είναι αποκαλυπτικές και δείχνουν το θολό τοπίο σε όλη την Αττική από την συσσώρευση της αφρικανικής σκόνης στον αέρα.

Η ορατότητα είναι δυσμενής ενώ η ατμόσφαιρα αρκετά αποπνικτική.

Δείτε την πορεία της αφρικανικής σκόνης:

Από την αφρικανική σκόνη έχει σχεδόν «εξαφανιστεί» και η Ακρόπολη αλλά και ο λόφος του Λυκαβηττού.

Στους χάρτες που δημοσίευσε το meteo, φαίνεται η πορεία της αφρικανικής σκόνης, που πέρα από την Αττική, επηρεάζει την Πελοπόννησο, την Κρήτη, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Εύβοια.

Η σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου αναμένεται να ξεκινήσει από απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, η σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια της νύχτας με το φαινόμενο να αναμένεται να έχει κοπάσει οριστικά έως τις 08:00 το πρωί της αυριανής ημέρας, οπότε και η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει πλήρως.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Γιατί υπάρχει αύξηση της συχνότητας και της έντασης μεταφοράς σκόνης από την Αφρική. Τα επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης αποτελούν φυσικό φαινόμενο που παρατηρείται εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφεται σημαντική αύξηση της συχνότητας και της έντασής τους, με αξιοσημείωτες επιπτώσεις στη Μεσόγειο, τη Νότια Ευρώπη και ιδίως την Ελλάδα. Η κατανόηση των αιτίων αυτής της αυξητικής τάσης είναι κρίσιμη, καθώς οι επιπτώσεις της σκόνης επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία, την αεροπορία, τη γεωργία, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική ισορροπία».

Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε από την αφρικανική σκόνη

Αν και το επεισόδιο είναι σχετικά ήπιο, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά σήμερα λόγω της έντονης μεταφοράς της αφρικανικής σκόνης.

Υπενθυμίζεται πως η αφρικανική σκόνη μεταφέρει μικροοργανισμούς και βαρέα μέταλλα, που μπορεί να επηρεάσουν ευάλωτες ομάδες (άτομα με άσθμα, αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, παιδιά, ηλικιωμένους).

Αναλυτικές οδηγίες για την προφύλαξή σας:

1. Μείνετε σε Εσωτερικούς Χώρους

Περιορίστε τις μετακινήσεις: Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμείνετε σε κλειστούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις και παραμείνετε σε κλειστούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο. Κλείστε πόρτες και παράθυρα: Κρατήστε τα ερμητικά κλειστά για να εμποδίσετε τη σκόνη να μπει στο σπίτι. Αν χρειάζεται εξαερισμός, κάντε τον σύντομα το πρωί.

Κρατήστε τα ερμητικά κλειστά για να εμποδίσετε τη σκόνη να μπει στο σπίτι. Αν χρειάζεται εξαερισμός, κάντε τον σύντομα το πρωί. Χρήση κλιματισμού: Χρησιμοποιήστε κλιματιστικά σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα (εσωτερικού), ώστε να μην εισέρχεται εξωτερικός αέρας, και βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά.

Χρησιμοποιήστε κλιματιστικά σε λειτουργία ανακύκλωσης αέρα (εσωτερικού), ώστε να μην εισέρχεται εξωτερικός αέρας, και βεβαιωθείτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά. Καθαρισμός: Χρησιμοποιήστε νωπά πανιά ή σφουγγαρίστρα για να καθαρίσετε τις επιφάνειες, αποφεύγοντας το ξεσκόνισμα που αναδεύει τη σκόνη.

2. Προστασία κατά τις μετακινήσεις σας

Χρήση μάσκας: Αν πρέπει να βγείτε έξω, φοράτε μάσκα υψηλής προστασίας (FFP2/KN95/N95), καθώς οι απλές υφασμάτινες μάσκες δεν φιλτράρουν επαρκώς τα μικροσκοπικά σωματίδια.

Αν πρέπει να βγείτε έξω, φοράτε μάσκα υψηλής προστασίας (FFP2/KN95/N95), καθώς οι απλές υφασμάτινες μάσκες δεν φιλτράρουν επαρκώς τα μικροσκοπικά σωματίδια. Αποφύγετε τη σωματική άσκηση: Μην γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του φαινομένου, καθώς η αυξημένη αναπνοή εισάγει περισσότερη σκόνη στους πνεύμονες.

Μην γυμνάζεστε σε εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια του φαινομένου, καθώς η αυξημένη αναπνοή εισάγει περισσότερη σκόνη στους πνεύμονες. Προστασία αυτοκινήτου: Κλείνετε τα παράθυρα του αυτοκινήτου και ρυθμίστε το κλιματιστικό στην ανακύκλωση.

3. Τα μέτρα για την υγεία σας