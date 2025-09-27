Πολεμική Αεροπορία: Εξοπλίζεται με αναβαθμισμένα F-16 Viper και στέλνει μήνυμα ισχύος με ασκήσεις στο εξωτερικό

Η Πολεμική Αεροπορία διανύει μία περίοδο ιδιαίτερα έντονης επιχειρησιακής και οργανωτικής δραστηριότητας, με το βλέμμα στραμμένο στις παραδόσεις των αναβαθμισμένων F-16 Viper, στον σχεδιασμό και εκτέλεση του προγράμματος απόκτησης των F-35, στις τελικές διαπραγματεύσεις για τον εκσυγχρονισμό των F-16 block 50 αλλά και στην ταυτόχρονη παρουσία της σε τέσσερις διεθνείς ασκήσεις.

Με «after burner» ρυθμούς, οι ελληνικές Μοίρες γεμίζουν με τα πιο προηγμένα F-16 στον κόσμο, ενώ παράλληλα τα πληρώματα και τα στελέχη εκπαιδεύονται σε απαιτητικά σενάρια στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας ότι η Πολεμική Αεροπορία βρίσκεται στην αιχμή της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

Η πρόσφατη παράδοση του 42ου αναβαθμισμένου F-16 Viper στην Πολεμική Αεροπορία αποτελεί ορόσημο, διότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, που περιλαμβάνει 83 αεροσκάφη, έχει πλέον ξεπεράσει το μέσο της διαδρομής και η κλεψύδρα μετράει αντίστροφα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Μοίρες που παραλαμβάνουν σταδιακά τα νέα Viper αποκτούν δυνατότητες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προνόμιο αεροσκαφών πέμπτης γενιάς.

F-16 Viper / Φωτογραφία ΕΑΒ

Η συνεργασία της Lockheed Martin με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία όχι μόνο διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος αλλά και ενισχύει την εγχώρια βιομηχανική βάση.

Η ΕΑΒ έχει ήδη κερδίσει εμπειρία αιχμής από τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού, γεγονός που μεταφράζεται σε τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας και προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία και προετοιμάζεται για το επόμενο βήμα που θα είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προγράμματος με την αναβάθμιση των 38 μαχητικών F-16 block 50.

Τι φέρνoυν οι «Οχιές» – Ο συμβολισμός της 42ης παράδοσης

Το F-16 Viper εξοπλίζεται με ραντάρ APG-83 AESA, συστήματα αποστολής τελευταίας γενιάς, βελτιωμένα ηλεκτρονικά και δυνατότητες διασύνδεσης σε περιβάλλον δικτυοκεντρικού πολέμου.

Το αναβαθμισμένο πιλοτήριο και τα ενισχυμένα συστήματα αυτοπροστασίας ήδη δίνουν στους Έλληνες ιπτάμενους τη δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια σε ένα όλο και πιο σύνθετο περιβάλλον.

Και να επιχειρούν με πολύ αυξημένες δυνατότητες στο πεδίο όπως αποδεικνύεται στις ασκήσεις που συμμετέχουν οι «Οχιές». Ουσιαστικά, η Πολεμική Αεροπορία αποκτά έναν στόλο ικανό να σταθεί απέναντι σε κάθε πιθανό αντίπαλο της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα παραμένει πλήρως διαλειτουργικός με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Η παράδοση του 42ου Viper δεν είναι απλώς αριθμητικό ορόσημο αλλά ένδειξη ότι το πρόγραμμα προχωρά με σταθερό ρυθμό, ότι οι τεχνικές προκλήσεις ξεπερνιούνται και ότι η Πολεμική Αεροπορία έχει ήδη στη διάθεσή της έναν σημαντικό αριθμό επιχειρησιακά διαθέσιμων αεροσκαφών νέας γενιάς.

Κάθε Viper που εντάσσεται σε υπηρεσία αυξάνει τις δυνατότητες αποτροπής της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, περιοχές όπου η εναέρια υπεροχή μπορεί να κρίνει την ισορροπία ισχύος.

F-16 Viper / Φωτογραφία ΓΕΑ

Σε τέσσερις ασκήσεις ταυτόχρονα

Την ίδια στιγμή, η ΠΑ δείχνει ότι δεν αρκείται στη θεωρητική αναβάθμιση. Με ταυτόχρονη συμμετοχή σε τέσσερις διεθνείς ασκήσεις σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Βουλγαρία, αποδεικνύει ότι τα πληρώματα, τα τεχνικά κλιμάκια και οι υποδομές της αντέχουν τον αυξημένο επιχειρησιακό ρυθμό.

Από τις 22 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου, τέσσερα F-16 της 337 Μοίρας συμμετέχουν στην πολυεθνική άσκηση «VOLFA 2025» στη βάση Mont de Marsan. Στην αεροπορική βάση Beja, η 335 Μοίρα δίνει το «παρών» στο NATO Tiger Meet 2025 από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η 341 Μοίρα επιχειρεί από την Ισπανία στο πλαίσιο του Tactical Leadership Programme (TLP), μιας άσκησης που θεωρείται «σχολείο ηγετών» για τους χειριστές. Τέλος, στην αεροπορική βάση Bezmer της Βουλγαρίας, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με ένα C-27J στην European Spartan Exercise 2025, που αναδεικνύει τη σημασία της στρατηγικής μεταφοράς.

Η εξωστρέφεια του 2024 – 15 παρουσίες σε τρεις ηπείρους

Το 2025 βρίσκει την Πολεμική Αεροπορία σε τροχιά κορύφωσης. Ωστόσο, η βάση αυτού του άλματος μπήκε ήδη από το 2024.

Με περισσότερες από 15 παρουσίες εκτός Ελλάδας, σε μεγάλες συμμαχικές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις και αποστολές από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία έως την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Γερμανία και τη Γαλλία έως τη Μοζαμβίκη και το Σουδάν, τα «μπλε φτερά» έδειξαν ότι δεν έχουν γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η Πολεμική Αεροπορία προέβαλε ισχύ και έδωσε διαπιστευτήρια εξωστρέφειας, ενισχύοντας το προφίλ της χώρας ως αξιόπιστου και ενεργού συμμάχου.

Η συμμετοχή στη μεγάλη νατοϊκή άσκηση Tactical Nuclear Weapons «Steadfast Noon 24», που πραγματοποιήθηκε πάνω από τη Βόρεια Θάλασσα με συμμετοχή 13 χωρών και 60 αεροσκαφών, αποτέλεσε κορυφαίο δείγμα αξιοπιστίας.

Τρία μαχητικά F-16 block 52+ adv της 335 Μοίρας «Τίγρης» ανέλαβαν ρόλο συνοδείας βομβαρδιστικών σε εικονικές αποστολές χρήσης πυρηνικών όπλων.

F-16 Viper / Φωτογραφία ΓΕΑ

Η συνεκπαίδευση με F-35 και άλλα σύγχρονα μαχητικά έδωσε στους Έλληνες ιπτάμενους πολύτιμη εμπειρία, ενώ έδειξε ότι η ΠΑ δεν χάνει καμία ευκαιρία να βρεθεί δίπλα στα stealth μαχητικά που θα αποκτήσει στο μέλλον. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Ελλάδα είχε αναλάβει τη μεγαλύτερη νατοϊκή άσκηση στην Ευρώπη, τη «Ramstein Flag 24».

Η Πολεμική Αεροπορία όχι μόνο συμμετείχε, αλλά και διοργάνωσε με επιτυχία την άσκηση, φέρνοντας στη χώρα μαχητικά και πληρώματα από τις ισχυρότερες αεροπορίες της Συμμαχίας.

Η συνεργασία με τα αμερικανικά F-35 σε σύνθετα σενάρια έδειξε την επιχειρησιακή επάρκεια της ΠΑ και την ικανότητά της να εντάσσεται σε πολυεθνικές επιχειρήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Χωρίς αμφιβολία, η συμμετοχή τον Αύγουστο στην πολυεθνική άσκηση «Tarang Shakti 24» στην Ινδία αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Τα «γεράκια» της 336 Μοίρας «Όλυμπος» πέταξαν 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τη βάση τους, έδωσαν δείγματα γραφής απέναντι σε πανίσχυρες αεροπορικές δυνάμεις και κατέγραψαν δεκάδες «kills».

Η παρουσία της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ασία, σε μια περιοχή όπου συγκλίνουν τα συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων, απέδειξε ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητες δράσης σε παγκόσμια κλίμακα. Το γεγονός ότι οι παραδόσεις Viper,η προετοιμασία για τα F-35 και η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τα block 50 συμπίπτουν χρονικά με την παρουσία σε τέσσερις διεθνείς ασκήσεις δεν είναι τυχαίο.

Αντιθέτως, δείχνει τον διπλό προσανατολισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, αφού ενισχύει τον στόλο της με νέα μέσα και τεχνολογίες ενώ παράλληλα αποδεικνύει ότι μπορεί να επιχειρεί ισάξια με τους συμμάχους της.

F-16 Viper / Φωτογραφία ΕΑΒ

Η δοκιμή των Viper σε σενάρια πολυεθνικών ασκήσεων θα επιτρέψει την ταχύτερη ενσωμάτωση τους στη μάχιμη καθημερινότητα. Παράλληλα, οι συνεργασίες με συμμάχους ενισχύουν την εμπιστοσύνη και αυξάνουν τη διαλειτουργικότητα.

Η Πολεμική Αεροπορία καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις:

– Συντήρηση και διαθεσιμότητα: Οι ρυθμοί ασκήσεων και οι συνεχείς παραδόσεις Viper απαιτούν τεράστια υποστήριξη σε ανταλλακτικά και τεχνικό προσωπικό.

– Εκπαίδευση προσωπικού: Οι νέες τεχνολογίες χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση, τόσο για πιλότους όσο και για μηχανικούς.

– Οικονομικοί πόροι: Η υψηλή ένταση δραστηριοτήτων έχει κόστος, που πρέπει να καλύπτεται χωρίς καθυστερήσεις.

– Μελλοντικός σχεδιασμός: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει την περαιτέρω αναβάθμιση των F-16 Block 50, την προσθήκη νέων αεροσκαφών πέμπτης γενιάς αλλά και την απόκτηση νέων όπλων όπως οι AGM-158 JASSM και οι AMRAAM 120D.

Με αυτά τα δεδομένα, η Πολεμική Αεροπορία αποδεικνύει ότι είναι παρούσα, αξιόμαχη και έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση, διασφαλίζοντας την εθνική κυριαρχία και ενισχύοντας τον ρόλο της χώρας ως αξιόπιστου συμμάχου στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Ενώ μπροστά της έχει μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις ώστε να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο την κυριαρχία της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς